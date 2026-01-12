Prețul carburanților a înregistrat noi creșteri la data de 12 ianuarie 2026, iar aceste modificări vin pe fondul unor fluctuații succesive observate încă din primele zile ale anului.

La stațiile de alimentare din România, un litru de benzină standard se vinde acum la prețuri cuprinse între 7,57 și 7,69 lei, în timp ce motorina standard a ajuns să coste între 7,77 și 7,87 lei pe litru. Nivelurile sunt mai ridicate comparativ cu cele afișate la finalul săptămânii precedente.

După majorările aplicate la începutul anului, piața a cunoscut o scurtă perioadă de ajustare descendentă. În dimineața zilei de 5 ianuarie, prețurile au scăzut cu câte 4 bani pe litru atât la benzină, cât și la motorină, o evoluție temporară care nu a schimbat însă tendința generală.

Această scădere a fost urmată de o revenire a prețurilor. În data de 10 ianuarie, tarifele la carburanți au crescut din nou cu aproximativ 4 bani pe litru pentru ambele tipuri de carburanți. O majorare similară a fost înregistrată și luni, 12 ianuarie, consolidând nivelurile actuale de preț din benzinării.

Creșterile succesive sunt resimțite de consumatori într-un interval scurt de timp, iar ritmul modificărilor face ca prețul carburanților să fie unul dintre cele mai urmărite indicatori de către șoferi și operatorii economici.

Prețul carburanților din România este influențat semnificativ de politicile fiscale aplicate în ultimul an, în special de majorările repetate ale accizelor. La 1 ianuarie 2026, benzina s-a scumpit cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 31 de bani pe litru, ca urmare a noilor niveluri de accizare intrate în vigoare.

Aceste ajustări se adaugă altor creșteri similare din trecutul apropiat. În ultimul an, consumatorii români au trecut prin trei majorări de acciză: prima la 1 ianuarie 2025, a doua la 1 august 2025 și cea mai recentă la 1 ianuarie 2026. Pe lângă acestea, a fost aplicată și o majorare cu două puncte procentuale a cotei de TVA, conform analizei Economica.net.

După aplicarea cumulată a acestor taxe, România a urcat rapid în clasamentul european al țărilor cu carburanți scumpi. Deși prețurile interne se situează încă sub media europeană ponderată, diferența s-a redus considerabil, iar poziția României în ierarhia europeană s-a modificat semnificativ.

Această evoluție are consecințe directe nu doar asupra șoferilor, ci și asupra transportatorilor și lanțurilor de aprovizionare, întrucât costurile mai mari la carburanți se pot reflecta ulterior în prețurile finale ale bunurilor și serviciilor.

În ceea ce privește benzina, datele disponibile pentru începutul lunii ianuarie arată o schimbare importantă în poziționarea României la nivel european. Prețul mediu al benzinei standard de 95 a ajuns la echivalentul a aproape 1,49 euro pe litru, valorile fiind valabile pentru data de 5 ianuarie. Deși acest nivel rămâne sub media europeană ponderată, România a ajuns pe locul 17 în clasamentul crescător al prețurilor la benzină, unde sunt incluse toate taxele.

Cu această poziționare, benzina din România este mai scumpă decât în mai multe state vest-europene, precum Suedia, Austria sau Spania, situație care marchează o schimbare față de anii anteriori, când România se afla constant în jumătatea inferioară a clasamentului.

O evoluție similară se regăsește și în cazul motorinei. Potrivit aceleiași surse, prețul mediu al motorinei a ajuns în România la aproximativ 1,53 euro pe litru. Nivelul este foarte apropiat de media europeană ponderată, estimată la 1,545 euro, ceea ce arată o convergență accelerată a prețurilor.

Și la motorină, România ocupă locul 17 în clasamentul european al prețurilor, fiind depășită doar de zece state membre. Motorina comercializată pe piața locală este mai scumpă decât în țări vecine precum Ungaria și Bulgaria, dar și decât în piețe vest-europene ca Austria, Spania sau Suedia, ajungând inclusiv peste nivelul din Grecia. Clasamentul complet al prețurilor este prezentat în tabelul de mai jos.