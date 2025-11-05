Potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), în luna septembrie, prețurile produselor industriale la poarta fabricii au înregistrat o ușoară scădere de 0,1% atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro, după o diminuare de 0,4% în august. România se află însă printre țările membre cu cele mai accentuate creșteri ale acestui indicator.

Datele arată că, în luna septembrie, România a consemnat cea mai mare majorare a prețurilor din industria prelucrătoare din Uniunea Europeană, cu un avans de 1,2%, urmată de Estonia (0,7%) și Lituania (0,4%).

La polul opus, cele mai accentuate scăderi s-au înregistrat în Bulgaria și Finlanda, ambele cu o diminuare de 0,7%, precum și în Cipru, Ungaria și Polonia, unde indicatorul a coborât cu 0,5%.

Potrivit Eurostat, evoluția prețurilor din sectorul industrial al Uniunii Europene a fost determinată în principal de micșorarea cu 0,1% a costurilor pentru bunurile intermediare și a celor din domeniul energiei. În același timp, prețurile bunurilor de folosință îndelungată au crescut cu 0,2%, iar cele ale produselor de consum curent cu 0,1%, în timp ce bunurile de capital nu au înregistrat modificări semnificative.

Raportat la luna septembrie a anului 2024, prețurile producției industriale au înregistrat o diminuare de 0,2% în zona euro, în timp ce, la nivelul Uniunii Europene, s-a observat o ușoară creștere de 0,1%.

Față de septembrie 2024, cele mai mari creșteri ale prețurilor din industria prelucrătoare s-au consemnat în Bulgaria, cu un avans de 9,1%, urmată de România (6,9%) și Suedia (4,9%). În schimb, cele mai puternice scăderi au fost înregistrate în Luxemburg (–4,4%), Portugalia (–3,7%) și Irlanda (–2,8%).

Conform Eurostat, evoluția prețurilor din industria Uniunii Europene a fost determinată în principal de reducerea cu 0,1% a prețurilor bunurilor intermediare și de scăderea semnificativă, cu 1,7%, a celor din sectorul energetic. În același timp, s-au înregistrat creșteri de 1,7% la bunurile de capital, de 1,6% la produsele de folosință îndelungată și de 2% la cele de consum imediat.

Potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică, în luna septembrie a acestui an, prețurile producției industriale din România, atât pentru piața internă, cât și pentru export, au înregistrat o creștere de 6,1% comparativ cu aceeași lună a anului 2024.

Comparativ cu august 2025, luna septembrie a adus o majorare de 0,9% a prețurilor producției industriale.

Conform datelor statistice oficiale, analizând evoluția anuală a prețurilor producției industriale, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în industria energetică (+10,75%), urmată de bunurile de consum curent (+5,78%) și cele de folosință îndelungată (+4,82%). Prețurile bunurilor intermediare au crescut cu 3,78%, iar ale bunurilor de capital cu 2,66%.

Datele Institutului Național de Statistică arată că, pe ansamblul pieței interne și externe, luna septembrie a acestui an a adus creșteri semnificative față de aceeași perioadă din 2024: prețurile pentru producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au urcat cu 13,06%, serviciile de distribuție a apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activitățile de decontaminare au crescut cu 10,21%, iar prețurile din industria prelucrătoare au avansat cu 3,80%. În contrast, industria extractivă a înregistrat o scădere de 2,22%.