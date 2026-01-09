Pe fondul tensiunilor internaționale tot mai accentuate, președintele Senatului, Mircea Abrudean, atrage atenția că România nu își mai permite derapaje politice sau jocuri de moment care pot afecta stabilitatea statului. Liberalul subliniază că actualul context global, marcat de conflicte armate în apropierea granițelor, presiuni economice și dezechilibre geopolitice, impune seriozitate și coerență în actul de guvernare.

”Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent – cu războaie în vecinătate, tensiuni geopolitice majore şi presiuni economice globale – România nu îşi poate permite experimente politice, improvizaţii sau crize artificiale”, afirmă Abrudean într-o postare pe Facebook.

În opinia lui Mircea Abrudean, țara are nevoie, mai mult ca oricând, de instituții puternice și de o guvernare previzibilă, capabilă să ofere încredere cetățenilor, mediului de afaceri și partenerilor externi. Acesta consideră că instabilitatea politică artificial creată, conflictele interne și improvizațiile decizionale slăbesc capacitatea României de a face față șocurilor externe.

Președintele Senatului explică faptul că responsabilitatea politică reală se traduce prin funcționarea normală a statului, adoptarea unor decizii clare, evitarea blocajelor și menținerea continuității în politicile economice și de securitate. De asemenea, respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul Uniunii Europene și al NATO rămâne esențială pentru credibilitatea țării pe plan internațional.

”responsabilitatea politică înseamnă: un stat care funcţionează, nu se blochează; decizii clare, nu conflicte permanente; continuitate în politicile economice şi de securitate; respectarea angajamentelor României în UE şi NATO”.

Mircea Abrudean avertizează că alimentarea diviziunilor din societate și calculele electorale pe termen scurt pot submina rezistența statului. În acest sens, el face apel la maturitate politică, responsabilitate și la consolidarea fermă a direcției euroatlantice a României, considerând că doar astfel țara poate traversa cu bine această perioadă complicată.