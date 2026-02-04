Activitățile Rusiei în Europa au cunoscut o intensificare semnificativă, incluzând atacuri și tentative de sabotaj în mai multe state, printre care și România. Experții avertizează că aceste manevre fac parte din ceea ce numesc „faza zero” a unui potențial conflict cu Alianța Nord-Atlantică, o etapă de pregătire psihologică și informațională înaintea unui eventual război.

Conform Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), România a fost vizată de drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, iar autoritățile locale au reușit să dejueze mai multe operațiuni de sabotaj. Harta operațiunilor publicată de ISW arată că Rusia a desfășurat acțiuni similare și în alte țări europene, testând reacțiile NATO.

Obiectele lansate din Belarus, inclusiv baloane suspecte detectate de radarele poloneze, reprezintă o nouă sursă de tensiune în spațiul NATO. În noaptea de 1 spre 2 februarie, Polonia a înregistrat mai puține încălcări ale spațiului aerian decât în zilele precedente, dar Belarus lansase baloane similare de patru ori în doar cinci zile.

ISW estimează că Rusia folosește Belarusul ca bază pentru incursiuni în spațiul aerian al statelor NATO, precum Lituania și Polonia, ca parte a strategiei „Faza Zero”, menită să testeze și să destabilizeze Alianța prin măsuri de presiune informațională și psihologică.

Un raport al Institutului Universitar European (EUI) pentru 2026 avertizează asupra unui potențial conflict hibrid, în care sabotajele și atacurile discrete ar putea viza infrastructura europeană. Documentul subliniază că Moscova ar putea profita de un eventual final favorabil al războiului din Ucraina și de o posibilă retragere a sprijinului militar american pentru a-și extinde influența.

Rusia a intensificat în ultimele luni incursiunile în statele NATO. În septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au traversat spațiul aerian polonez, provocând ridicarea rapidă a avioanelor NATO pentru a fi doborâte. În paralel, serviciile rusești, inclusiv GRU, au fost implicate în tentative de sabotaj, precum incendiul planificat la o fabrică din Lituania care produce scannere pentru armata Ucrainei.

Autoritățile lituaniene au identificat șase suspecți din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus, acuzați că au încercat atacuri similare și în Polonia, România și Republica Cehă. Experții consideră că astfel de acțiuni au scopul de a testa reacțiile statelor NATO și de a exploata vulnerabilitățile Alianței prin operațiuni discrete și agenți de unică folosință.