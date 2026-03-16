România se apropie de integrarea în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cunoscută drept „clubul țărilor bogate”, după ce secretarul general al organizației, Mathias Cormann, a anunțat că intenționează să transmită invitația oficială în luna iunie, înainte de reuniunea Consiliului. Declarația a fost făcută în timpul vizitei sale la Palatul Cotroceni, unde a fost primit de președintele Nicușor Dan.

OCDE, fondată în 1961 și cu sediul la Paris, reunește 38 de membri, dintre care majoritatea europeni, reprezentând peste 70% din comerțul global și 90% din investițiile străine directe. Aderarea necesită vot unanim și garantează accesul României la instrumentele decizionale ale economiei globale, precum și recunoașterea internațională ca economie de piață funcțională.

Printre principalele avantaje ale aderării se numără:

apartenența la clubul restrâns al economiilor dezvoltate și creșterea atractivității pentru investitori;

imagine pozitivă față de marile economii și statele din regiune;

posibilitatea de a contribui la guvernanța economică globală.

Raportul OCDE arată însă că aderarea implică și ajustări fiscale pentru România. Organizația recomandă majorarea graduală a veniturilor fiscale, care sunt în prezent sub media OCDE, prin creșterea unor taxe și impozite, precum:

majorarea cotei reduse de TVA pentru HoReCa de la 11% la 21%;

creșterea impozitelor pe chirii și pe locuințe;

suprataxarea tranzacțiilor imobiliare.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni, la Palatul Cotroceni, cu Mathias Cormann, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), pentru a discuta despre stadiul procesului de aderare a României la organizație, concluziile raportului economic pentru 2026 și evoluțiile economice internaționale.

”Mă bucur să-l întâmpin astăzi pe Mathias Cormann, secretarul general al OECD, la Palatul Cotroceni. Am discutat despre stadiul avansat al procesului de aderare a României la OCDE, principalele concluzii ale Raportului economic al OCDE pentru România din 2026 şi evoluţiile internaţionale actuale”, scrie preşedintele pe platforma X.

În cadrul întrevederii, șeful statului a evidențiat faptul că România se află într-o etapă avansată a procedurilor de aderare la OECD, unul dintre principalele obiective strategice ale politicii economice externe a țării. Intrarea în organizație este considerată un pas important pentru consolidarea poziției României în economia globală și pentru creșterea încrederii investitorilor.

”I-am mulţumit secretarului general Cormann pentru sprijinul său continuu acordat obiectivului nostru strategic de a adera la Organizaţie în 2026”, spune Nicuşor Dan.

Discuțiile au vizat și Raportul economic al OECD pentru România din 2026, document care analizează situația economiei românești și oferă recomandări privind îmbunătățirea politicilor publice și continuarea reformelor structurale. Potrivit președintelui, concluziile raportului oferă direcții importante pentru consolidarea economiei și pentru dezvoltarea unor politici publice mai eficiente.

„Aderarea României, în 2026, la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este un obiectiv strategic, asumat în plan politic de o largă majoritate prin reformele substanțiale deja adoptate. Țara noastră este într-o etapă avansată a procesului de a deveni membru al acestei organizații și, în acest context, l-am primit astăzi, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, cu prilejul lansării Studiului Economic 2026 pentru țara noastră. Acest studiu este relevant prin analiza cuprinzătoare a direcțiilor de dezvoltare a economiei naționale. I-am mulțumit secretarului general Cormann pentru sprijinul acordat țării noastre pentru a obține statutul de membru al OCDE, iar vizita sa la București este o reconfirmare a susținerii sale ferme. Apartenența la Organizația care reunește cele mai dezvoltate economii la nivel global va reprezenta un progres major pentru România, pentru că înseamnă atragerea investițiilor străine, obținerea unor finanțări mai avantajoase pe piețele internaționale, modernizarea administrației publice și elaborarea de politici bazate pe date fiabile. OCDE poate furniza României asistența tehnică în elaborarea unor politici cheie, cum ar fi creșterea colectării sau reforma companiilor de stat”, a spus Nicușor Dan.

Printre temele abordate s-au numărat și schimbările din economia globală și impactul acestora asupra statelor europene, inclusiv asupra României. În acest context, autoritățile române urmăresc să își adapteze politicile economice pentru a face față provocărilor internaționale și pentru a menține stabilitatea economică.

La finalul întâlnirii, Nicușor Dan a mulțumit secretarului general al OECD pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare, reiterând obiectivul autorităților de a finaliza acest demers până în anul 2026.

Președintele României a subliniat că aderarea la OCDE este un obiectiv politic susținut de o majoritate largă și se bazează pe reformele adoptate în ultimii ani. Potrivit șefului statului, intrarea în această organizație ar reprezenta un progres important pentru România.

Printre beneficiile menționate se numără atragerea investițiilor străine, accesul la finanțări mai avantajoase pe piețele internaționale, modernizarea administrației publice și dezvoltarea unor politici economice bazate pe date și analize solide.

De asemenea, OCDE poate sprijini România prin expertiză tehnică în elaborarea unor politici publice esențiale, precum creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare sau reforma companiilor de stat.

„Mă bucur că atingem ţintele pe care le-am avut în acea perioadă. Vă mulţumesc pentru Studiul Economic”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a declarat că intenționează să transmită invitația oficială pentru aderarea României în luna iunie, înainte de reuniunea Consiliului organizației.

Potrivit acestuia, România a înregistrat progrese semnificative în ultimele decenii, atât în ceea ce privește creșterea economică, cât și convergența către standardele de venit și nivel de trai specifice statelor membre ale organizației.

„Intenţia mea este să transmit invitaţia ca România să adere la OCDE în iunie, înainte de reuniunea Consiliului, în aceste ultime luni ale procesului (de aderare – n.r.). Suntem azi aici pentru a lansa Studiul Economic pentru România. (…) Pe scurt, România, în ultimele decenii, a avut o creştere puternică şi în privinţa convergenţei în contextul standardelor OCDE legate de venituri şi standard de viaţă a avut rezultate foarte bune”, a spus Cormann,

Procesul de aderare este sprijinit și de Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan a declarat că finalizarea aderării la OCDE reprezintă un obiectiv comun al întregii coaliții de guvernare.

Potrivit acestuia, România a fost evaluată de 25 de comitete ale organizației, iar în 23 dintre acestea au fost deja îndeplinite condițiile necesare. Printre reformele realizate se numără adoptarea legii privind pensiile private, implementarea convenției OCDE împotriva mitei în tranzacțiile economice internaționale și lansarea unei strategii multianuale privind conduita responsabilă în afaceri.