Rata șomajului a ajuns la 6,3%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul III din 2025. Cel mai ridicat nivel al șomajului s-a înregistrat în rândul tinerilor, unde s-a apropiat de 30%.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în trimestrul IV din 2025, rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani a fost de 68,5%, în scădere față de trimestrul anterior. În aceeași perioadă, populația activă a României a ajuns la 8.165.400 de persoane, dintre care 7.651.500 erau ocupate, iar 513.900 se aflau în șomaj.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata de ocupare a populației cu vârste între 15 și 64 de ani a fost de 62,6% în trimestrul IV din 2025, în scădere cu 0,8 puncte procentuale față de trimestrul anterior. Nivelul ocupării a fost mai ridicat în rândul bărbaților (71,1%) comparativ cu femeile (53,9%) și în mediul urban (70%) față de mediul rural (54,7%). În cazul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, rata de ocupare a fost de 16,7%.

În același timp, rata șomajului a ajuns la 6,3%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul III din 2025. Valorile au fost identice pentru bărbați și femei, însă diferențele sunt semnificative între mediul rural și cel urban: 10,5% în mediul rural, comparativ cu 2,9% în orașe. Cea mai ridicată rată a șomajului s-a înregistrat în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, unde a atins 29,4%.