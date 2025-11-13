Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că România se află în discuții avansate cu Statele Unite privind posibilitatea introducerii unor sancțiuni împotriva companiei Lukoil, măsură care ar putea duce inclusiv la naționalizarea activelor deținute de compania rusă în țară.

Șeful Guvernului a explicat că România trebuie să alinieze legislația națională la regimul de sancțiuni american, precizând că Executivul pregătește modificările necesare pentru săptămâna viitoare.

Bolojan a transmis că situația Lukoil devine din ce în ce mai dificilă pentru companiile românești care au contracte active cu grupul rus, deoarece acestea riscă să intre sub incidența sancțiunilor dacă nu își separă fluxurile financiare.

Premierul a subliniat că există firme importante afectate de această incertitudine și că, în absența unei soluții comerciale rapide, operarea Lukoil în România ar putea deveni „foarte greu de făcut”.

Potrivit acestuia, naționalizarea ar reprezenta „ultima variantă”, însă scenariul rămâne pe masă până la o decizie finală a SUA.

„Discutăm cu SUA despre sancțiunile împotriva Lukoil. (…) Am mai aplicat acest tip de sancțiuni în România anii trecuți, acum trebuie să aplicăm sancțiuni care țin de SUA și pentru asta trebuie să ne facem și o modificare ușoară de legislație pe care o vom face săptămâna viitoare. (…) Suntem în situația în care, dacă nu se găsește o soluție comercială, operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut, pentru că orice companie care lucrează cu Lukoil, dacă nu se separă fluxurile financiare, va fi în ipostaza de a intra sub aceste sancțiuni. Avem companii importante care lucrează cu Lukoil. Aceasta ar fi ultima variantă, ea este ultima într-o anumită dinamică”, a explicat premierul Bolojan la Euronews România.

În ceea ce privește eventualele efecte asupra prețurilor la carburanți, Ilie Bolojan a declarat că nu există motive de îngrijorare.

El a precizat că rafinăria Lukoil este în prezent oprită, și deși compania are o pondere semnificativă pe piață, aceasta nu este suficient de mare pentru a genera perturbări majore în aprovizionare sau scumpiri în benzinării.