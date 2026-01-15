Radu Georgescu avertizează asupra unei recesiuni puternice în România. Economia unei țări nu mai e condusă de firme sau de stat, ci de bănci
Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția asupra perspectivelor economice ale României, susținând că țara se va confrunta cu ani de recesiune puternică, în ciuda estimărilor oficiale de creștere economică.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Georgescu a explicat că opinia sa se bazează pe experiența acumulată în gestionarea finanțelor corporative și pe înțelegerea modului în care funcționează sistemul bancar global.
El a subliniat că majoritatea oamenilor nu realizează că economia nu mai este condusă de firme sau de state, ci de bănci. Potrivit lui Radu Georgescu, banii sunt creați de băncile comerciale, iar orice sumă existentă în economie reprezintă, în esență, o datorie.
Expertul a menționat că a lucrat timp de patru ani ca director financiar în divizia financiară a General Electric, una dintre cele mai puternice companii din lume la momentul respectiv, perioadă în care a înțeles profund mecanismele economice.
Georgescu a explicat că până în 1971 banii erau acoperiți de aur, ceea ce limita cantitatea de bani în circulație și încuraja acordarea de credite către firme productive, generând plusvaloare și bunăstare pentru populație.
Schimbarea majoră a intervenit în 1971, când președintele american Nixon a decuplat dolarul de aur, transformând toate monedele într-un sistem de bani FIAT, adică bani creați electronic de bănci prin note contabile, cu orice sumă de bani având în spate o datorie.
Băncile au descoperit că e mai profitabil să finanțeze activități mai puțin productive
Expertul a subliniat că, odată cu această schimbare, băncile au descoperit că este mai profitabil să finanțeze activități mai puțin productive, precum creditele imobiliare sau cele de consum.
Radu Georgescu a explicat că principalul beneficiu al băncilor îl reprezintă creditele ipotecare pe termen lung, care determină oameni să muncească ani de zile pentru a achita ratele.
Aceasta, potrivit lui, explică explozia prețurilor locuințelor și scăderea procentului creditelor acordate firmelor, care în România reprezintă doar 20% din totalul creditelor.
Radu Georgescu a arătat că economia crește în funcție de volumul de credite acordate, nu neapărat de productivitatea companiilor.
România crește pe datorie
În ultimul deceniu, creșterea economică a României a fost bazată pe datorie, iar perspectiva pentru 2026 este mult mai dificilă.
Oficial, Uniunea Europeană a cerut Guvernului să reducă deficitul bugetar cu 50 de miliarde de lei, ceea ce, potrivit lui Georgescu, va echivala cu o scădere a masei monetare în economie și va provoca o recesiune severă.
El a explicat că efectele se fac deja simțite: în 2025, reducerea deficitului cu 4 miliarde de lei a dus la scăderea consumului și a economiei, iar impactul major al reducerii cu 50 de miliarde în 2026 ar putea fi mult mai grav.
Postarea integrală a lui Radu Georgescu
„Mie imi este foarte clar ca in Romania vor urma ani de recesiune economica puternica
Desi Guvernul spune ca vom avea crestere economica
Spun acest lucru pentru ca inteleg cum functioneaza economia
Putini stiu ca economia nu mai este condusa de firme
Nici macar de state
Economia este condusa de banci
Putini stiu ca banii sunt creati de bancile comerciale
Si ca Bani = Datorie
Am lucrat 4 ani Director Financiar la divizia financiara a General Electric ( GE)
In acea perioada GE era cea mai puternica firma din lume
Mai jos iti explic cum functioneaza sistemul bancar
Si cum sistemul bancar conduce economia
Pana in 1971 toti banii aveau acoperire in aur
Toti banii erau legati de $
Iar $ era legat de cantitatea de aur detinuta de US
Deci nu se puteau printa bani fara numar
Deoarece banii erau limitati, bancile acordau credite in principal catre firme
Acesteau generau plus valoare in economie si bunastare pentru populatie
Dar acest sistem s-a stricat in 1971
In 1971 presedintele US Nixon a dat o lege si a decuplat banii de aur
Din 1971 toti banii nu mai au acoperire in nimic
Se numesc bani FIAT ( in latina FIAT inseamna a face)
Din 1971 toti banii sunt creati electronic de banci atunci cand dau credite
Banii sunt generati printr-o nota contabila in sistemul contabil al bancii Activ = Pasiv
Deci orice ban pe planeta Pamant ( leu, $, euro etc) are in contrapartida o datorie
Orice ban are in spate un credit
Deoarece bancile pot sa genereze bani fara numar au realizat ca este mult mai rentabil sa finanteze activitati care nu sunt productive: credite imobiliare, credite de consum, credite catre stat
Oul de aur al bancilor a devenit creditul ipotecar
Cei mai buni clienti al bancilor sunt cei care isi ia un credit ipotecar pe 30 de ani
Acestia vor munci ani de zile pentru a plati prima data rata la banca
Asta ca sa intelegi de ce au explodat preturile la locuinte
Din cauza creditelor bancare
Creditul bancar acordat companiilor s-a diminuat accelarat
De exemplu in Romania creditul catre companii reprezinta doar 20% din total credite acordate
Economia nu creste cand firmele sunt productive
Economia creste cand bancile dau mai multe credite
De aceea economia Romaniei a crescut in ultimii 10 ani
A crescut pe datorie ( credite)
Acum se schimba radical filmul
Oficial, UE a obligat Guvernul Romaniei sa reduca deficitul bugetar in 2026 cu 50 miliarde lei
Daca ai fost atent pana acum, stii ca ecuatia este Bani = Datorie
Deci daca reduci datoria statului cu 50 miliarde lei, vei avea 50 miliarde lei mai putini in economie
Este foarte mult pentru economia Romaniei sa fie redus debitul de bani cu 50 miliarde lei pe an
Acest lucru va genera o recesiune economica puternica
De exemplu in 2025 Guvernul a redus deficitul bugetar doar cu 4 miliarde lei
Si deja se vede efectul in economie : economia scade, consumul scade
Incearca se vizualizezi ce se va intampla in 2026 cand Guvernul trebuie sa reduca deficitul bugetar cu mai mult de 10 ori ( adica 50 miliarde lei)
Sunt curios
Acum ai inteles cum functioneaza economia si sistemul bancar?”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
