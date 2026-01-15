Din cuprinsul articolului

Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția asupra perspectivelor economice ale României, susținând că țara se va confrunta cu ani de recesiune puternică, în ciuda estimărilor oficiale de creștere economică.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Georgescu a explicat că opinia sa se bazează pe experiența acumulată în gestionarea finanțelor corporative și pe înțelegerea modului în care funcționează sistemul bancar global.

El a subliniat că majoritatea oamenilor nu realizează că economia nu mai este condusă de firme sau de state, ci de bănci. Potrivit lui Radu Georgescu, banii sunt creați de băncile comerciale, iar orice sumă existentă în economie reprezintă, în esență, o datorie.

Expertul a menționat că a lucrat timp de patru ani ca director financiar în divizia financiară a General Electric, una dintre cele mai puternice companii din lume la momentul respectiv, perioadă în care a înțeles profund mecanismele economice.

Georgescu a explicat că până în 1971 banii erau acoperiți de aur, ceea ce limita cantitatea de bani în circulație și încuraja acordarea de credite către firme productive, generând plusvaloare și bunăstare pentru populație.

Schimbarea majoră a intervenit în 1971, când președintele american Nixon a decuplat dolarul de aur, transformând toate monedele într-un sistem de bani FIAT, adică bani creați electronic de bănci prin note contabile, cu orice sumă de bani având în spate o datorie.

Băncile au descoperit că e mai profitabil să finanțeze activități mai puțin productive

Expertul a subliniat că, odată cu această schimbare, băncile au descoperit că este mai profitabil să finanțeze activități mai puțin productive, precum creditele imobiliare sau cele de consum.

Radu Georgescu a explicat că principalul beneficiu al băncilor îl reprezintă creditele ipotecare pe termen lung, care determină oameni să muncească ani de zile pentru a achita ratele.

Aceasta, potrivit lui, explică explozia prețurilor locuințelor și scăderea procentului creditelor acordate firmelor, care în România reprezintă doar 20% din totalul creditelor.

Radu Georgescu a arătat că economia crește în funcție de volumul de credite acordate, nu neapărat de productivitatea companiilor.

România crește pe datorie

În ultimul deceniu, creșterea economică a României a fost bazată pe datorie, iar perspectiva pentru 2026 este mult mai dificilă.

Oficial, Uniunea Europeană a cerut Guvernului să reducă deficitul bugetar cu 50 de miliarde de lei, ceea ce, potrivit lui Georgescu, va echivala cu o scădere a masei monetare în economie și va provoca o recesiune severă.

El a explicat că efectele se fac deja simțite: în 2025, reducerea deficitului cu 4 miliarde de lei a dus la scăderea consumului și a economiei, iar impactul major al reducerii cu 50 de miliarde în 2026 ar putea fi mult mai grav.

„Mie imi este foarte clar ca in Romania vor urma ani de recesiune economica puternica

Desi Guvernul spune ca vom avea crestere economica

Spun acest lucru pentru ca inteleg cum functioneaza economia

Putini stiu ca economia nu mai este condusa de firme

Nici macar de state

Economia este condusa de banci

Putini stiu ca banii sunt creati de bancile comerciale

Si ca Bani = Datorie

Am lucrat 4 ani Director Financiar la divizia financiara a General Electric ( GE)

In acea perioada GE era cea mai puternica firma din lume

Mai jos iti explic cum functioneaza sistemul bancar

Si cum sistemul bancar conduce economia

Pana in 1971 toti banii aveau acoperire in aur

Toti banii erau legati de $

Iar $ era legat de cantitatea de aur detinuta de US

Deci nu se puteau printa bani fara numar

Deoarece banii erau limitati, bancile acordau credite in principal catre firme

Acesteau generau plus valoare in economie si bunastare pentru populatie

Dar acest sistem s-a stricat in 1971

In 1971 presedintele US Nixon a dat o lege si a decuplat banii de aur

Din 1971 toti banii nu mai au acoperire in nimic

Se numesc bani FIAT ( in latina FIAT inseamna a face)

Din 1971 toti banii sunt creati electronic de banci atunci cand dau credite

Banii sunt generati printr-o nota contabila in sistemul contabil al bancii Activ = Pasiv

Deci orice ban pe planeta Pamant ( leu, $, euro etc) are in contrapartida o datorie

Orice ban are in spate un credit

Deoarece bancile pot sa genereze bani fara numar au realizat ca este mult mai rentabil sa finanteze activitati care nu sunt productive: credite imobiliare, credite de consum, credite catre stat

Oul de aur al bancilor a devenit creditul ipotecar

Cei mai buni clienti al bancilor sunt cei care isi ia un credit ipotecar pe 30 de ani

Acestia vor munci ani de zile pentru a plati  prima data rata la banca

Asta ca sa intelegi de ce au explodat preturile la locuinte

Din cauza creditelor bancare

Creditul bancar acordat companiilor s-a diminuat accelarat

De exemplu in Romania creditul catre companii reprezinta doar 20% din total credite acordate

Economia nu creste cand firmele sunt productive

Economia creste cand bancile dau mai multe credite

De aceea economia Romaniei a crescut in ultimii 10 ani

A crescut pe datorie ( credite)

Acum se schimba radical filmul

Oficial, UE a obligat Guvernul Romaniei sa reduca deficitul bugetar in 2026 cu 50 miliarde lei

Daca ai fost atent pana acum, stii ca ecuatia este Bani = Datorie

Deci daca reduci datoria statului cu 50 miliarde lei, vei avea 50 miliarde lei mai putini in economie

Este foarte mult pentru economia Romaniei sa fie redus debitul de bani cu 50 miliarde lei pe an

Acest lucru va genera o recesiune economica puternica

De exemplu in 2025 Guvernul a redus deficitul bugetar doar cu 4 miliarde lei

Si deja se vede efectul in economie : economia scade, consumul scade

Incearca se vizualizezi ce se va intampla in 2026 cand Guvernul trebuie sa reduca deficitul bugetar cu mai mult de 10 ori ( adica 50 miliarde lei)

Sunt curios

Acum ai inteles cum functioneaza economia si sistemul bancar?”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.