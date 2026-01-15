Expertul contabil Radu Georgescu a atras atenția asupra perspectivelor economice ale României, susținând că țara se va confrunta cu ani de recesiune puternică, în ciuda estimărilor oficiale de creștere economică.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Georgescu a explicat că opinia sa se bazează pe experiența acumulată în gestionarea finanțelor corporative și pe înțelegerea modului în care funcționează sistemul bancar global.

El a subliniat că majoritatea oamenilor nu realizează că economia nu mai este condusă de firme sau de state, ci de bănci. Potrivit lui Radu Georgescu, banii sunt creați de băncile comerciale, iar orice sumă existentă în economie reprezintă, în esență, o datorie.

Expertul a menționat că a lucrat timp de patru ani ca director financiar în divizia financiară a General Electric, una dintre cele mai puternice companii din lume la momentul respectiv, perioadă în care a înțeles profund mecanismele economice.

Georgescu a explicat că până în 1971 banii erau acoperiți de aur, ceea ce limita cantitatea de bani în circulație și încuraja acordarea de credite către firme productive, generând plusvaloare și bunăstare pentru populație.

Schimbarea majoră a intervenit în 1971, când președintele american Nixon a decuplat dolarul de aur, transformând toate monedele într-un sistem de bani FIAT, adică bani creați electronic de bănci prin note contabile, cu orice sumă de bani având în spate o datorie.

Expertul a subliniat că, odată cu această schimbare, băncile au descoperit că este mai profitabil să finanțeze activități mai puțin productive, precum creditele imobiliare sau cele de consum.

Radu Georgescu a explicat că principalul beneficiu al băncilor îl reprezintă creditele ipotecare pe termen lung, care determină oameni să muncească ani de zile pentru a achita ratele.

Aceasta, potrivit lui, explică explozia prețurilor locuințelor și scăderea procentului creditelor acordate firmelor, care în România reprezintă doar 20% din totalul creditelor.

Radu Georgescu a arătat că economia crește în funcție de volumul de credite acordate, nu neapărat de productivitatea companiilor.

În ultimul deceniu, creșterea economică a României a fost bazată pe datorie, iar perspectiva pentru 2026 este mult mai dificilă.

Oficial, Uniunea Europeană a cerut Guvernului să reducă deficitul bugetar cu 50 de miliarde de lei, ceea ce, potrivit lui Georgescu, va echivala cu o scădere a masei monetare în economie și va provoca o recesiune severă.

El a explicat că efectele se fac deja simțite: în 2025, reducerea deficitului cu 4 miliarde de lei a dus la scăderea consumului și a economiei, iar impactul major al reducerii cu 50 de miliarde în 2026 ar putea fi mult mai grav.