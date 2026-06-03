România a înregistrat un progres semnificativ în implementarea PNRR. Dragoș Pîslaru: Suntem aproape de finalizarea de la 31 august

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că România a depășit în prezent pragul de 60% din absorbția fondurilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Oficialul a precizat că mai există o diferență de 24-28 de milioane de euro din suma totală de 4,9 miliarde de euro, inclusiv prefinanțarea, aflată încă în discuție cu Comisia Europeană.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, după discuții purtate la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene. Ministrul a subliniat că România se apropie de finalizarea etapei din 31 august și că obiectivul principal este optimizarea implementării pentru a maximiza fondurile disponibile, în special cele din componenta de grant.

Dragoș Pîslaru a explicat că, împreună cu Comisia Europeană, au fost analizate componentele de grant și împrumut, pentru a identifica proiectele cele mai avansate sau deja finalizate, astfel încât acestea să fie transferate pe componenta de grant. Scopul este asigurarea absorbției integrale a fondurilor disponibile și securizarea investițiilor.

În prezent, mai există o diferență de 24-28 de milioane de euro din totalul de 4,9 miliarde de euro pe grant, iar ministrul și-a exprimat încrederea că toate componentele de investiții vor putea fi finalizate și finanțate.

„Suntem aproape de finalizarea de la 31 august şi e foarte important să optimizăm această implementare, să ne asigurăm că România, în final, obţine resursele financiare, mai ales zona de grant. Calendarul, fiind foarte strâns. (…) Obiectivul este unul foarte simplu, e pragmatic, să maximizăm fondurile disponibile”, a spus Dragoș Pîslaru, într-o conferinţă de presă, după discuţia pe care a avut-o la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene.

Ministrul a arătat că România se confruntă cu probleme generate de propria birocrație, care afectează procesul de implementare. În unele cazuri, finalizarea proiectelor necesită avize și autorizații care presupun perioade îndelungate de obținere. Pentru a depăși aceste blocaje, autoritățile române au convenit asupra unei descrieri clare a documentelor finale necesare recepției investițiilor, astfel încât procesul de decontare să nu fie blocat.

Un exemplu oferit este cel al proiectelor de spitale finanțate prin PNRR. Este vorba despre cinci plus două spitale, în total șapte unități medicale, la care lucrările de construcție sunt deja finalizate. Acestea urmează să fie dotate și echipate, iar obiectivul este ca investițiile să poată fi recepționate oficial, chiar dacă nu toate sunt încă complet operaționale în sens medical.

„Ceea ce este important este că în acest moment mai avem, faţă de suma totală de 4,9 miliarde de euro, cu tot cu prefinanţarea inclusă, dar 4,9 miliarde de euro pe grant, în acest moment mai avem o discuţie de 24-28 milioane de euro. (..) Am încredere că vom putea securiza toate componentele cu investiţii pe care să le putem finaliza”, a mai spus Pîslaru.

Pe componenta de împrumuturi, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) continuă discuțiile privind furnizarea de dovezi care să confirme stadiul implementării proiectelor. Unele dintre acestea sunt mai întârziate, însă încă din luna ianuarie a fost demarat un plan de accelerare.

În prezent, se lucrează la clarificarea documentației necesare pentru a demonstra finalizarea sau avansul suficient al proiectelor, astfel încât acestea să poată fi decontate și pe partea de împrumuturi.

„După cum ştiţi, România se află într-o situaţie în care propria birocratie ne afectează. Există situaţii în care ai nevoie de avize finale, sau pentru documentele finale ai nevoie de avize sau de autorizaţii care necesită o durată de timp. Ne-am asigurat că vom avea o descriere a documentelor finale care să permită recepţia investiţiei. În cazul unui spital, evident ceea ce cu toţii ne-am fi dorit de la început, era ca atunci când vine deadline-ul să ai şi pacienţii înăuntru, să fie complet operaţional. Dar, în acest moment, noi ştim că aceste spitale pe care le avem, 5 plus 2, 7 spitale, vor fi finalizate. Construcţiile sunt deja finalizate la toate spitalele, vor fi dotate, vor fi echipate, au tot ce le trebuie pentru ca să poată să fie recepţionată activitatea aceasta de construcţie. Şi pentru asta, evident, este nevoie să discutăm care sunt documentele de recepţie şi să ne asigurăm că odată ce arătăm construcţia, arătăm toate lucrurile acestea, nu avem o problemă să şi încasăm banii”, a completat Dragoş Pîslaru.

În ceea ce privește componenta de reforme, autoritățile estimează că acestea pot fi finalizate prin adoptare în Parlament, prin ordonanțe de urgență sau prin asumarea răspunderii guvernamentale.

Se mai lucrează la detalii tehnice, cu excepția reformelor privind decarbonizarea, unde discuțiile sunt mai complexe. Ministrul a precizat că pe 5 iunie este posibil să aibă loc Consiliul ECOFIN, care ar urma să valideze cererea de plată numărul 4. În paralel, atenția este concentrată pe cererile de plată 5 și 6, pentru care autoritățile încearcă să finalizeze toate detaliile tehnice până la sfârșitul săptămânii.

„După cum ştiţi, pe zona de împrumuturi sunt proiecte care erau un pic mai rămase în urmă. Noi avem acum un plan de accelerare, după cum ştiţi, încă din luna ianuarie am început acest plan şi sunt în continuare câteva zile, până la sfârşitul săptămânii, în care discutăm efectiv cum putem aduce aceste dovezi, aceste elemente care să demonstreze că putem finaliza aceste proiecte şi de pe zona de împrumuturi”, a mai spus Pîslaru.

După agrearea tuturor elementelor, România urmează să depună o cerere pentru noua structură a PNRR, iar în cursul lunii iulie să obțină forma finală autorizată.

Ministrul a subliniat că România se află într-un moment avansat al implementării PNRR, cu un grad de absorbție de peste 60%, și că obiectivul principal rămâne maximizarea fondurilor europene disponibile și finalizarea investițiilor în termenul stabilit.