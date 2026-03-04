Salt Bank, prima bancă 100% digitală din România, anunță o schimbare strategică de leadership: Robert Anghel, Chief Business Officer, preia funcția de CEO, în timp ce Gabriela Nistor, fondatoarea și fostul CEO, rămâne membru al Consiliului de Administrație. Această tranziție marchează o etapă de continuitate și dezvoltare pentru banca digitală care a redefinit piața locală.

”Robert Anghel preia conducerea Salt Bank într-un proces pregătit din timp, care reflectă continuitatea unui proiect construit cu sens. Gabriela Nistor rămâne aproape de Salt, din poziţia de membru al Consiliului de Administraţie, contribuind în continuare la direcţia strategică şi la următoarele etape de creştere ale băncii. Robert Anghel preia conducerea Salt Bank. Robert are peste 25 de ani de experienţă în digital transformation şi banking. Dar, dincolo de cifre şi funcţii, cel mai important este că ştie ce înseamnă Salt. Este unul dintre oamenii care a făcut parte din proiect aproape de la început, în rolul de Chief Business Officer. El a contribuit direct la felul în care Salt Bank a fost gândită şi construită, coordonând echipa de business, de la insighturi şi strategie, până la dezvoltarea produselor şi lansarea lor în piaţă”, anunţă Salt Bank într-un comunicat.

Robert Anghel aduce la conducerea Salt Bank peste 25 de ani de experiență în transformarea digitală și banking, coordonând anterior echipe de produs, marketing și growth. Implicarea sa de la începutul proiectului Salt Bank îi oferă o perspectivă completă asupra strategiei băncii și a nevoilor clienților digitali.

„Sunt cu adevărat recunoscător pentru încrederea pe care Consiliul de Administraţie şi Gabriela o au în mine. Încrederea asta se simte ca o responsabilitate mare, ca un angajament clar de a duce mai departe ce am construit împreună şi de a face banking, dar cum vrei tu. Nu schimbăm nimic din ce ne-a adus aici. Continuăm în acelaşi fel: cu viteză, cu direcţie şi cu multă atenţie la detalii. Creştem mai departe, dar rămânem aproape de oameni şi de experienţa lor de zi cu zi. Asta ne defineşte”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

Gabriela Nistor, care a lansat Salt Bank în aprilie 2024 și a transformat banca într-un reper în top 10 bănci din România după numărul de clienți, va continua să influențeze strategia băncii din poziția de membru al Consiliului de Administrație.

„Cu mai puţin de doi ani în urmă, am lansat Salt Bank, prima bancă 100% digitală din România. A crescut spectaculos, dar mai ales a crescut cu sens. Astăzi, Salt nu mai este doar povestea unei lansări curajoase, ci dovada clară că succesul nu a fost o întâmplare. A devenit un reper în piaţă, inclusiv pentru expertiză, şi un nume care vine firesc în minte atunci când spui banking digital. Pentru mine, Salt este, fără îndoială, cel mai frumos proiect. Un adevărat cadou pentru întreaga carieră,” a declarat Gabriela Nistor, membru al Consiliului de Administraţie al Salt Bank.

Sub conducerea lui Robert Anghel, Salt Bank se va concentra pe extinderea portofoliului de produse bancare și creșterea bazei de clienți activi.

”Ne vom concentra pe creşterea numărului de clienţi activi, pe extinderea zonei de creditare şi investiţii, dar şi pe dezvoltarea conturilor business”, a declarat Robert Anghel.

Prioritățile includ:

Extinderea serviciilor de creditare și investiții

Dezvoltarea conturilor business și soluții pentru IMM-uri

Optimizarea experienței digitale pentru clienți

Cu experiență internațională în telecom, e-commerce și proiecte bancare de peste 100 milioane de euro, Robert Anghel aduce expertiză în fuziuni și achiziții, platforme digitale și strategii de creștere rapidă.

În mai puțin de doi ani, Salt Bank s-a impus ca un lider al bankingului digital în România, combinând tehnologia, agilitatea și focusul pe client. Sub conducerea lui Robert Anghel, banca digitală este pregătită să accelereze creșterea și să inoveze produsele bancare, consolidându-și poziția pe piața locală.