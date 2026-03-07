Potrivit Moody’s, măsurile fiscale introduse începând cu iulie 2025 au avut un efect pozitiv asupra perspectivei fiscale a României. Totuși, agenția avertizează că persistă riscuri importante în ceea ce privește implementarea reducerii deficitului pe termen lung, în special din cauza dificultății de a menține sprijinul politic pentru continuarea consolidării fiscale după 2026. Aceste incertitudini sunt legate și de rotația planificată a prim-ministrului în 2027, precum și de alegerile parlamentare programate pentru 2028.

‘Ratingurile României ar fi probabil retrogradate dacă vom ajunge la concluzia că Guvernul nu va putea implementa planul său de consolidare fiscală într-un mod eficient, ceea ce ar duce la o evoluție semnificativ mai proastă a principalilor indicatori fiscali comparativ cu așteptările noastre actuale. Un astfel de scenariu ar reflecta, de asemenea, slăbiciuni în capacitatea instituțiilor de a implementa eficient un program de consolidare amplu și complex’, precizează Moody’s.

Moody’s ar putea revizui perspectiva ratingului României de la „negativă” la „stabilă” dacă nivelul datoriei guvernamentale și indicatorii de sustenabilitate ai datoriei vor evolua, în linii mari, conform estimărilor actuale ale agenției. Pentru ca acest lucru să se întâmple, ar fi necesară implementarea completă și eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în 2025, precum și continuarea acestui proces în 2027 și în anii următori, chiar dacă probabil într-un ritm mai moderat decât cel anticipat pentru 2026.

Potrivit Moody’s, ratingurile României sunt susținute de potențialul solid de creștere pe termen mediu al economiei și de nivelul relativ ridicat al avuției, factori care sprijină reziliența economică. Totuși, agenția estimează că datoria publică va continua să se deterioreze în următorii ani, pe fondul deficitului fiscal ridicat. În plus, dificultățile în domenii precum controlul corupției și eficiența politicilor fiscale indică anumite slăbiciuni ale instituțiilor și guvernanței din România comparativ cu statele care au ratinguri similare.

Agenția de evaluare subliniază că deficitul fiscal a început deja să scadă după măsurile importante de consolidare anunțate în iulie și septembrie 2025. Analiștii Moody’s estimează că deficitul României va coborî la 6,3% din PIB până la finalul anului 2026, de la aproximativ 8,2% la sfârșitul lui 2025 și un vârf de 9,3% înregistrat la finalul anului 2024. Chiar dacă acest lucru reprezintă un efort semnificativ de consolidare fiscală, datoria publică este așteptată să continue să crească după 2026 în lipsa unor măsuri suplimentare. Dacă deficitul bugetar total va scădea la 5,7% din PIB în 2027, Moody’s estimează că datoria publică ar putea ajunge la 62,9% din PIB la finalul acelui an, față de 60,5% la sfârșitul lui 2025.

Procesul de consolidare fiscală are însă și efecte asupra ritmului de creștere economică. Moody’s arată că avansul real al PIB a încetinit la 0,6% în 2025, în contextul majorării TVA și al creșterii inflației, la care s-au adăugat înghețarea indexării salariilor și pensiilor din sectorul public, măsuri care au redus consumul.