Evoluția consumului populației în ultimele luni ar putea avea un impact direct asupra Produsului Intern Brut (PIB) al României, avertizează specialiștii Asociației CFA România. Președintele organizației, Adrian Codirlaşu, explică că scăderea puternică a cheltuielilor populației este un semnal al ajustării raționale la condițiile economice actuale.

„Am avut pe date neajustate sezonier peste 4% scădere de consum în august versus august anul anterior. Apoi s-a mai redus în jur de 3%, dar după aceea a fost 4,6% în octombrie. Deci s-a accentuat scăderea. Lucrul acesta era cumva anticipat. N-ar fi fost în regulă să fie altfel. Arată un consumator raţional pentru că lui i-au scăzut veniturile şi şi-a ajustat comportamentul. Am avut inflaţie de 10%. Creştere de salariu net cu 4%. Deci pierdere în jur de 6% a puterii de cumpărare. Iar aceasta s-a văzut în consum”, spune acesta.

Potrivit acestuia, consumul reprezintă cel mai important motor al creșterii economice, astfel că impactul său negativ ar putea conduce la o contracție a PIB-ului în trimestrul IV. Dacă această scădere se va confirma, România ar intra în ceea ce economiștii numesc recesiune tehnică, definită prin două trimestre consecutive de contracție economică.

Deși trimestrul III a înregistrat deja o scădere de 0,2% față de trimestrul anterior, Codirlaşu estimează că evoluția pentru ultimele luni ar putea aduce o nouă contracție, fără a afecta însă creșterea anuală, care ar urma să fie pozitivă, dar mai redusă decât cea din 2024.

”Cumva asta ar trebui să se vadă şi în PIB-ul din trimestrul IV. Consumul este cel mai important driver al PIB-ului. Din cauza asta aş spune că n-ar fi exclusă recesiunea tehnică. Deja avem trimestrul III faţă de trimestrul II cu un minus mic. S-ar putea să avem în trimestrul IV faţă de trimestrul III un alt minus şi să avem recesiune tehnică. Însă pe tot anul vom încheia cu un plus mic. Mai mic decât cel de anul trecut, dar va fi un plus. Problema este că începem anul cu consumul lovit”, a precizat Adrian Codirlaşu în cadrul „CFA 5 o’ clock info”, eveniment organizat de Asociaţia CFA România.

Vicepreședintele CFA România, Alexandra Smedoiu, avertizează asupra unui alt factor de presiune asupra consumului: posibila creștere a TVA în a doua parte a anului viitor. Aceasta ar putea fi decisă în funcție de încasările bugetare din primele luni ale anului și ar putea adăuga unul sau două puncte procentuale în povara fiscală a populației.

Datele provizorii ale Institutului Național de Statistică arată că economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și 1,4% pe seria ajustată sezonier în primele nouă luni ale anului 2025, comparativ cu perioada similară din 2024.

Totuși, tendința de încetinire a creșterii în trimestrul III și presiunile asupra consumului sugerează că evoluția pentru ultimele luni ale anului trebuie monitorizată cu atenție.