Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu acordat joi seara la Antena 1, că reducerea parţială a contingentului militar american din România reprezintă o decizie a armatei Statelor Unite pe care autorităţile române o respectă şi că situaţia nu anulează garanţiile de securitate oferite aliatului transatlantic.

Bolojan a arătat că schimbarea priorităţilor strategice a fost anunţată de administraţia americană care şi-a exprimat intenţia — după instalare — de a concentra o parte semnificativă a atenţiei şi resurselor în zona Indo-Pacific şi de a cere aliaţilor să preia o responsabilitate mai mare în propria apărare.

El a precizat astfel că retragerea efectivă a unor trupe suplimentare aduse în Europa după invazia Ucrainei este o realitate anunţată şi executată la nivelul administraţiei militare a SUA. Premierul a explicat că Guvernul a fost informat oficial despre mişcare prin intermediul ataşatului militar al ambasadei României la Washington.

Totodată, el a subliniat că nu este vorba despre o retragere completă — rotaţiile unor unităţi au fost suspendate, dar trupele şi capabilităţile strategice esenţiale rămân în continuare pe teritoriul românesc, iar angajamentele aliate nu au fost anulate.

„Decizia de a reduce trupele americane din Europa a fost o decizie a armatei SUA, pe care o respectăm. Administrația Trump a anunțat după instalare că are ca priorități siguranța SUA, mutarea centrului de greutate în zona Asia Pacific, și ca aliații să-și asume o parte mai mare din apărarea lor. În aceste zile trupele americane aduse suplimentare în Europa după invazia Ucrainei au fost retrase și asta este realitatea. Această decizie fusese anunțată. Luni am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington. Nu înseamnă că dacă aceste trupe americane nu au mai venit, era o rotație, trupele aliaților noștri, partenerii din NATO, SUA, sunt în România, și toate garanțiile de securitate date României sunt în picioare”, a explicat Ilie Bolojan pentru Antena 1.

În legătură cu reacţia Guvernului la schimbările din arhitectura de securitate, Ilie Bolojan a spus că executivul se concentrează pe finalizarea negocierilor pentru accesarea fondurilor europene din cadrul mecanismului SAFE, menţionând că lista de proiecte şi formalităţile aferente ar urma să fie definitivate în a doua jumătate a lunii noiembrie.

El a descris o dotare modernă a armatei drept „o poliţă de asigurare” pentru orice evoluţie imprevizibilă.

Premierul a adăugat că autorităţile vor face tot ceea ce ţine de competenţele lor pentru a întări capacităţile de apărare ale României şi că vor continua colaborarea cu partenerii din NATO şi cu Statele Unite pentru a menţine un nivel ridicat de descurajare în regiune.

„Ceea ce facem este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene din creditul SAFE. În a doua jumătate a lui noiembrie vor fi finalizate. Vrem să facem ce ține de noi pentru apărarea țării noastre și să colaborăm cu aliații noștri. O dotare bună pentru armata noastră înseamnă polița de asigurare pentru orice fel de situație”, a explicat premierul Bolojan.

Referitor la solicitările politice ale AUR și PSD ca premierul să se prezinte în Parlament luni pentru explicaţii, Ilie Bolojan a spus că, atunci când va primi invitaţia oficială, va răspunde instituţional „a doua zi”, subliniind că problemele majore de politică externă şi de apărare nu trebuie transformate în teme de „lupte politice ieftine”.

El a atras atenţia că securitatea naţională şi reprezentarea intereselor pe plan extern trebuie păstrate departe de circ şi polemicile politice, pentru a nu periclita rezultatele pe plan strategic.