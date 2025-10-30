Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, dă asigurări că aliaţi NATO, în afară de Statele Unite ale Americii, vor trimite în următoarele luni trupe şi echipamente în România. Ea a făcut acest anunţ după ce SUA au decis să retragă parţial militarii din ţara noastră.

Ţoiu a explicat că autorităţile americane şi cele române au fost de acord să facă împreună anunţul retragerii parţiale, dar un site din Ucraina a publicat informaţia înainte, ceea ce a schimbat planul stabilit.

Ea a spus că nicio ţară nu poate anunţa deciziile alteia şi că parteneriatul strategic româno-american s-a bazat mereu pe încredere. De aceea, România nu poate comunica în locul SUA deciziile lor.

„Realitatea este că nicio ţară nu poate comunica decizii în numele altei ţări. De altfel, în istoria noastră bilaterală (româno – americană, n.red.) parteneriatul strategic s-a construit pe încredere şi vrem să-l continuăm aşa, ceea ce înseamnă că noi nu vom putea comunica în locul Statelor Unite ale Americii deciziile lor”, a precizat ea în cadrul unui interviu acordat pentru Europa Liberă.

Ţoiu a spus că decizia administraţiei Trump de a opri trimiterea rotaţională a aproape o mie de militari în România nu va slăbi parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii. Ea a explicat că România discută împreună cu SUA şi cu aliaţii din NATO modalităţile de a creşte capacitatea defensivă şi de descurajare, cu un accent special pe apărarea aeriană. Ţoiu a menţionat că, până la sfârşitul acestui an şi anul viitor, se va vedea o prezenţă întărită NATO în România, în special în ceea ce priveşte capacitatea de a răspunde rapid în cazul unui risc direct.

Potrivit spuselor sale, relaţia dintre România şi SUA se bazează pe încredere şi continuă să se dezvolte. Ea a spus că oficialii americani au reconfirmat în discuţiile bilaterale şi în cadrul NATO că parteneriatul nu este slăbit sau vulnerabil, ci unul de încredere reciprocă, cu obiective comune pentru viitor.

„Discutăm împreună cu Statele Unite ale Americii, dar şi în format aliat NATO, modalităţile în care creştem mai departe capacitatea defensivă, dar şi de descurajare. Principalul nostru focus acum este şi în zona de apărare aeriană.(…) Până la sfârşitul anului şi anul viitor, o să vedem o prezenţă întărită NATO în România şi în special o prezenţă întărită NATO în ceea ce priveşte capacitatea de a interveni în cazul în care România ar fi supusă unui risc direct. Ce este foarte clar în acest moment şi reconfirmat de oficiali americani în fiecare dintre formatele pe care le-am avut, fie conversaţii bilaterale, fie formatul NATO, este că acest parteneriat este într-un moment de încredere, nu este şubrezit, nu este vulnerabil, este un parteneriat de încredere reciprocă, cu obiective comune de viitor”, a punctat ea.

Ţoiu a criticat reacţia PSD după anunţul Statelor Unite ale Americii, în special acuzaţiile aduse premierului Ilie Bolojan de preşedintele interimar al social-democraţilor, Sorin Grindeanu, care spusese că este inacceptabil ca populaţia să afle despre reducerea trupelor americane din presa străină și l-a acuzat pe premier că nu a oferit explicaţii.

Ţoiu a spus că Bolojan are încrederea partenerilor României și că este riscant şi iresponsabil ca politicieni să îl atace folosind numele altor ţări, punând astfel în pericol parteneriatul strategic al României.