Ministerul Energiei a luat la cunoștință că Lukoil vrea să vândă activele sale internaționale. Astfel, va începe o evaluare a tranzacției prin comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), conform legilor în vigoare.

Ministerul Energiei a luat în considerare sancțiunile anunțate de agenția americană OFAC. Înainte de a lua o decizie, România va analiza poziția Uniunii Europene deoarece țara aplică deja sancțiunile europene și va respecta acest cadru.

„Am luat act de sancţiunile anunţate de Office of Foreign Assets Control, agenţie din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii. Înainte de luarea unei decizii, este necesară analiza poziţiei pe care o va adopta Uniunea Europeană, având în vedere faptul că România aplică deja regimul de sancţiuni stabilit la nivel european şi va acţiona strict în acest cadru. De asemenea, am luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale. Ca urmare a acestui anunţ, va putea fi demarat un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare. Vom putea exprima o poziţie ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acţionariatului şi a provenienţei capitalului oricărui potenţial investitor, pentru a garanta că tranzacţia se desfăşoară în deplină conformitate cu pachetele de sancţiuni adoptate şi cu standardele de securitate economică ale României”, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Energiei.

România va putea da o poziție oficială abia după ce va fi clar cine sunt acționarii și de unde vine banii oricărui investitor interesat.

Ministerul Energiei va putea da o poziție doar după ce va ști exact structura acționariatului și proveniența banilor investitorilor ca să se asigure că tranzacția respectă sancțiunile în vigoare și regulile de siguranță economică ale României.

Președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft, săptămâna trecută.

Din cauza sancțiunilor, Lukoil a acceptat o ofertă de la traderul Gunvor pentru vânzarea Lukoil International GmbH, filială care deține activele internaționale ale companiei. Gunvor a confirmat că poartă discuții pentru cumpărarea acestor active.

Lukoil este un gigant energetic rusesc, unul dintre cei mai mari producători independenți de petrol și gaze din lume, care activează în extracție, rafinare și comercializare de produse petroliere, inclusiv prin rețeaua sa de stații de benzină. Se ocupă cu extracția, rafinarea și vânzarea de petrol și produse petroliere, operând stații de benzină în Rusia și în alte țări.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și aproximativ 320 de stații de carburanți prin rețeaua Lukoil România. Ambele sunt deținute de compania Litasco din Elveția. Lukoil este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața petrolieră din România, cu o rețea extinsă de stații de alimentare.

Pe lângă prezența sa în distribuția carburanților, Lukoil deține rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, una dintre cele două rafinării pe care le deține în afara Rusiei. Din februarie 2022, compania a fost afectată de sancțiuni și de o scădere a contractelor cu instituțiile statului român.