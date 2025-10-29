Legislativul de la Bratislava a adoptat recent un amendament la legea circulației care introduce o limită de viteză nu doar pentru vehicule, ci și pentru pietoni. Potrivit noilor reglementări, orice persoană care se deplasează pe trotuar trebuie să respecte viteza maximă de 6 kilometri pe oră, în special în zonele urbane aglomerate.

Aceeași regulă se va aplica și altor categorii de participanți la trafic non-motorizat: bicicliști, utilizatori de trotinete electrice, biciclete electrice sau patine cu rotile. Practic, legea extinde definiția circulației „pe trotuar” și pentru aceste mijloace de deplasare, considerate până acum o zonă gri a legislației rutiere slovace.

Deputatul Ľubomir Vazny, membru al partidului Smer condus de premierul Robert Fico, este autorul amendamentului. Acesta susține că scopul principal este „creșterea siguranței pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu utilizatorii de trotinete”.

Vazny afirmă că noua reglementare va facilita și sancționarea celor care nu respectă viteza admisă, oferind autorităților un criteriu obiectiv de evaluare.

„Amendamentul va fi util pentru dovedirea încălcărilor legii, mai ales în cazurile în care este necesar să se stabilească în mod obiectiv dacă persoanele se deplasau cu o viteză mai mare decât cea considerată potrivită în zone destinate în principal pietonilor”, a explicat deputatul.

Deși actul normativ a fost deja aprobat, autoritățile nu au explicat încă modul concret în care această regulă va fi pusă în aplicare. Legea urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, însă până atunci nu au fost comunicate detalii privind instrumentele de măsurare a vitezei pietonilor sau modalitatea de sancționare a încălcărilor.

Statistic, viteza medie de mers a unui adult este cuprinsă între 4 și 5 kilometri pe oră, ceea ce înseamnă că limita stabilită se află doar puțin peste ritmul normal de deplasare. Conform datelor publicate de British Heart Foundation, un mers de 6,4 kilometri pe oră este considerat moderat pentru o persoană aflată în formă fizică foarte bună.

În lipsa unor clarificări privind implementarea, specialiștii în mobilitate urbană și mai mulți reprezentanți ai opoziției au pus sub semnul întrebării eficiența măsurii. Criticii consideră că aplicarea unei asemenea reguli este dificilă, dacă nu chiar imposibilă, în lipsa unor mijloace tehnice de control.

Adoptarea amendamentului a fost întâmpinată cu critici din partea partidelor de opoziție, dar și din interiorul administrației slovace. Ministerul de Interne a declarat că o soluție mai potrivită ar fi fost interzicerea trotinetelor electrice pe trotuare, în locul impunerii unei limite generale de viteză pentru toți utilizatorii.

Martin Pekar, parlamentar al formațiunii liberale Slovacia Progresistă, a afirmat că adevărata sursă de pericol pentru pietoni o reprezintă traficul rutier, nu utilizatorii de trotinete sau biciclete. În opinia sa, amendamentul afectează nejustificat formele de transport ecologic.

„Dacă vrem mai puține coliziuni, avem nevoie de mai multe piste sigure pentru biciclete, nu de limite absurde care sunt fizic imposibil de respectat”, a declarat Pekar. „La viteza menționată, un ciclist cu greu își poate menține echilibrul”, a adăugat acesta.

Declarațiile sale au fost susținute de mai multe organizații civice care promovează transportul sustenabil, acestea argumentând că măsura riscă să descurajeze folosirea mijloacelor de deplasare nepoluante și să accentueze tensiunile dintre pietoni și bicicliști.

În spațiul public, subiectul a generat o serie de reacții ironice și glume virale. Pe rețelele de socializare, numeroși utilizatori s-au întrebat dacă vor putea fi amendați pentru că aleargă după autobuz sau dacă vor fi necesare dispozitive care să măsoare viteza pietonilor.

Discuțiile au fost alimentate și de lipsa unor clarificări oficiale privind sancțiunile prevăzute în caz de depășire a vitezei legale. În absența unor precizări concrete, dezbaterea s-a extins rapid, reflectând nemulțumirea unei părți a populației față de reglementările percepute ca fiind excesive.

În pofida reacțiilor critice, inițiatorii legii consideră că noua limită va contribui la o mai bună disciplină în spațiile publice și la reducerea numărului de accidente pe trotuare. Până la aplicarea efectivă a măsurii, autoritățile din Slovacia vor trebui însă să stabilească modalitățile prin care această normă, inedită la nivel european, va putea fi implementată și verificată în practică.