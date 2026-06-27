Bucureștenii s-au săturat de trafic. 78% spun că s-ar muta într-o zonă unde totul este la 10 minute de mers pe jos
SURSA FOTO: Dreamstime – mașini în trafic
Traficul, aglomerația și lipsa locurilor de parcare sunt principalele nemulțumiri ale locuitorilor Capitalei. Un nou sondaj arată că peste jumătate dintre bucureșteni petrec zilnic mai mult de o oră în trafic pentru activități esențiale, iar aproape 8 din 10 ar lua în calcul mutarea într-o zonă unde au acces rapid la toate facilitățile necesare.
Timpul pierdut în trafic este cea mai mare problemă pentru bucureșteni
Potrivit unui sondaj realizat de Cosmopolis prin platforma iVox Research, 7 din 10 bucureșteni se declară nemulțumiți de timpul petrecut zilnic în trafic. Mai mult, 52% dintre respondenți spun că petrec peste o oră pe zi în trafic pentru activități esențiale, precum deplasarea la serviciu, transportul copiilor la școală sau cumpărăturile.
Dintre aceștia, 31,7% petrec între una și două ore zilnic în trafic, iar 20,3% depășesc pragul de două ore. Doar 19,3% dintre respondenți reușesc să își rezolve activitățile în mai puțin de 30 de minute.
Sondajul relevă că traficul este urmat în topul problemelor de aglomerație, menționată de 68,3% dintre respondenți, poluarea și lipsa spațiilor verzi, indicate de 49,7%, și lipsa locurilor de parcare, semnalată de 45,4% dintre locuitorii Capitalei.
Bucureștenii ar prefera să se odihnească în loc să stea în trafic
Întrebați ce ar face cu timpul economisit dacă deplasările zilnice ar fi mai scurte, aproape jumătate dintre respondenți au indicat odihna și recuperarea personală.
Astfel, 49,4% spun că ar folosi timpul câștigat pentru relaxare, 35% pentru a petrece mai mult timp cu partenerul de viață, iar 31,7% pentru sport și activități de wellness. Doar 14,4% ar transforma acest timp într-o sursă suplimentară de venit.
Datele sugerează că presiunea resimțită de locuitorii Capitalei este legată mai degrabă de epuizare și lipsa timpului liber decât de nevoia de a munci mai mult.
Aproape 80% dintre locuitorii Capitalei ar lua în calcul mutarea
Unul dintre cele mai importante rezultate ale cercetării arată că 78% dintre bucureșteni ar lua în considerare mutarea într-o zonă unde toate facilitățile necesare sunt la maximum 10 minute de mers pe jos.
În același timp, peste 60% dintre respondenți spun că deplasarea către și dinspre locul de muncă este activitatea care le consumă cel mai mult timp, iar aproape 25% se plâng de timpul pierdut pentru cumpărături.
Specialiștii spun că aceste rezultate confirmă orientarea tot mai puternică a cumpărătorilor către proiecte rezidențiale care oferă acces rapid la servicii, educație, comerț și zone de recreere.
„Datele sondajului confirmă o realitate pe care o vedem zilnic în interacțiunile cu clienții noștri: oamenii nu mai cumpără pur și simplu metri pătrați, ci caută un stil de viață care să le redea timpul. Când peste 70% dintre respondenți spun că traficul este principala lor frustrare urbană, iar aproape 8 din 10 ar lua în calcul mutarea într-o zonă cu toate facilitățile la 10 minute de mers pe jos, este clar că modelul tradițional, în care locuiești într-un punct al orașului și parcurgi zilnic kilometri pentru a ajunge la școală, la cumpărături sau la sală, este pe cale să fie înlocuit”, a declarat Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.
Spațiile verzi au devenit principalul criteriu în alegerea unei locuințe
Sondajul arată că bucureștenii acordă o importanță tot mai mare spațiilor verzi și facilităților aflate în apropierea locuinței.
Astfel, 75,8% dintre respondenți consideră esențial accesul rapid la spații verzi, 33% își doresc zone comerciale aproape de casă, iar 29,1% pun accent pe accesul la servicii medicale.
Atunci când compară proiecte rezidențiale, 71,9% dintre respondenți spun că spațiile verzi reprezintă cel mai important criteriu de diferențiere. Pe următoarele locuri se află existența unui supermarket în complex (52%), infrastructura sportivă (32,4%) și cea educațională (30,4%).
Sondajul „Calitatea vieții și preferințele pentru ansambluri rezidențiale moderne” a fost realizat în perioada 20-30 martie 2026 pe un eșantion de 1.002 respondenți, dintre care 612 din București și județul Ilfov. Cercetarea a fost realizată prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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