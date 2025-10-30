Guvernul a aprobat un acord prin care România va negocia un împrumut de 500 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru construirea Autostrăzii A1, între Sibiu și Pitești. Acest împrumut va completa fondurile europene deja primite pentru proiect. Ministrul Finanțelor va fi cel care va semna contractul.

Banca Europeană de Investiții va sprijini România cu până la un miliard de euro, sub formă de împrumut rambursabil, pentru a finaliza autostrada. Primul contract, de 500 de milioane de euro, a fost semnat pe 8 octombrie 2025, iar al doilea, de aceeași valoare, urmează să fie semnat în ianuarie 2026.

Construcția autostrăzii Sibiu–Pitești, care va avea o lungime totală de 122 de kilometri, a fost aprobată de Guvern în 2019. Proiectul a primit bani prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și face parte și din Programul Transport 2021–2027. În total, fondurile nerambursabile (adică bani europeni care nu trebuie returnați) sunt de aproximativ 9,27 miliarde de lei, adică în jur de 1,83 miliarde de euro. Restul costurilor vor fi acoperite din bugetul de stat.

Atât împrumutul deja semnat cu Banca Europeană de Investiții (BEI), cât și cel de-al doilea, în valoare de 500 de milioane de euro, vor ajuta statul român să acopere partea de bani pe care trebuie să o plătească din bugetul propriu pentru construcția autostrăzii. Practic, aceste împrumuturi vor acoperi lipsa de bani care apare în timpul derulării proiectului.

România are la dispoziție trei ani de la semnarea contractului pentru a folosi toți banii din împrumut, iar sumele vor fi primite în cel mult 10 tranșe (părți), fiecare de cel puțin 50 de milioane de euro.

Împrumutul poate fi rambursat (returnat) în rate timp de până la 27 de ani sau, dacă se alege o singură plată la final, în maximum 16 ani.

Guvernul a decis joi să modifice contractele de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru două proiecte mari de autostrăzi: A7 și A3. Scopul este să prelungească termenele de finalizare a lucrărilor: pentru A7, până în trimestrul III 2026, și pentru A3, până în trimestrul IV 2026. De asemenea, s-au actualizat condițiile financiare și tehnice ale contractelor pentru a accelera investițiile din fondurile europene PNRR.

Practic, au fost aprobate trei amendamente la contractele BEI pentru a finanța sectoarele de autostradă astfel:

A3: Nadășelu – Mihăiești (16,8 km), Mihăiești – Zimbor (13,26 km), Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km)

A7: Ploiești – Buzău (63,25 km), Buzău – Focșani (82,44 km), Focșani – Bacău (95,9 km), Bacău – Pașcani (77,39 km)

Primul amendament se referă la contractul A7 semnat în iunie 2023.

Al doilea amendament vizează contractul A3 semnat în noiembrie 2023.

Al treilea amendament privește un alt contract A7, semnat în februarie 2024.

Extinderea termenelor a fost necesară din cauza întârzierilor apărute în proiecte, cauzate de probleme tehnice și administrative.

Amendamentele aprobate nu cresc sumele pe care România trebuie să le plătească BEI.

Cele trei amendamente au fost stabilite între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, și Banca Europeană de Investiții, prin scrisori semnate la Luxemburg pe 26 august 2025 și la București pe 10 septembrie 2025.

Despre contractele de finanțare pentru autostrăzile A3 și A7: