Rețeaua electrică a Cubei a intrat din nou în colaps, lăsând fără energie aproximativ 10 milioane de locuitori. Incidentul este al doilea blackout total înregistrat într-un interval de o săptămână și al treilea din această lună.

Compania de stat responsabilă de sistemul energetic a confirmat situația și a anunțat intervenții pentru restabilirea alimentării.

Autoritățile au precizat că vor reveni cu detalii pe măsură ce evoluează lucrările de remediere.

Problemele din sistemul energetic cubanez nu sunt noi, însă frecvența și amploarea acestor pene de curent ridică semne de alarmă.

Țara se confruntă de ani de zile cu o infrastructură învechită și cu dificultăți majore în producerea energiei electrice, ceea ce face ca astfel de colapsuri să devină tot mai frecvente.

Deși penele de curent sunt obișnuite pentru populație, două întreruperi totale într-o singură săptămână sunt considerate excepționale.

Criza este amplificată de lipsa combustibilului, în contextul tensiunilor geopolitice și al restricțiilor impuse asupra livrărilor de petrol.

Statele Unite au întrerupt fluxurile de petrol către Cuba și au descurajat alte țări să continue exporturile, ceea ce a afectat grav capacitatea de producție a energiei electrice.

În trecut, Venezuela era principalul furnizor de petrol al insulei, însă aceste livrări au fost oprite, iar alternativele sunt limitate.

Pe lângă problemele interne, Cuba este afectată și de creșterea prețurilor la petrol la nivel global, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu.

Aceste evoluții fac și mai dificilă asigurarea resurselor energetice necesare funcționării sistemului electric.

Autoritățile cubaneze susțin că embargo-ul economic al Statelor Unite este principalul factor care a dus la deteriorarea sistemului energetic și la criza actuală.

De cealaltă parte, oficialii americani atribuie problemele economice ale Cubei modelului economic și lipsei de reforme.

Situația rămâne incertă, iar reluarea completă a alimentării cu energie electrică este dificilă în lipsa unor resurse suficiente și a unor investiții majore în infrastructură.

Pentru milioane de cubanezi, penele de curent rămân o realitate zilnică, iar perspectivele de stabilizare pe termen scurt sunt limitate.