Austria pregătește un proiect de lege care ar putea interzice accesul minorilor sub 14 ani la rețelele de socializare. Potrivit autorităților de la Viena, actul normativ este în faza de elaborare și va fi discutat atât cu experți, cât și cu partidele politice din coaliția de guvernare și din opoziție.

Secretarul de stat pentru digitalizare, Alexander Prull, a declarat că primul pas constă în consultarea grupurilor de experți și a formațiunilor politice. Ulterior, va fi analizată în detaliu implementarea tehnică a restricțiilor, inclusiv modul concret în care acestea pot fi aplicate în practică.

„Primul pas este integrarea grupurilor de experți împreună cu partidele politice. Într-o etapă ulterioară va fi analizată în detaliu implementarea tehnică”, a declarat Alexander Prull.

Oficialii austrieci analizează mai multe variante tehnice pentru verificarea vârstei utilizatorilor. Potrivit lui Alexander Prull, într-o etapă ulterioară responsabilitatea ar putea fi transferată integral platformelor online. Există, însă, opinii divergente în interiorul coaliției de guvernare.

Liberalii resping ideea ca platformele să gestioneze singure verificarea vârstei și susțin utilizarea sistemului oficial de identitate digitală ID-Austria sau a viitorului eID european. Acesta din urmă nu este însă așteptat să devină funcțional înainte de 2027, ceea ce ridică semne de întrebare privind calendarul de aplicare al măsurii.

Demersul din Austria vine în contextul unor inițiative similare adoptate sau aflate în curs de adoptare în alte state. Franța a adoptat deja în primă lectură un proiect de lege care interzice accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani.

Inițiativa este susținută de guvernul francez și de președintele Emmanuel Macron, iar dacă va fi adoptată definitiv, Franța ar deveni prima țară din Uniunea Europeană cu o astfel de reglementare.

Australia a mers și mai departe, introducând din decembrie anul trecut o interdicție pentru utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 16 ani, una dintre cele mai restrictive măsuri de acest tip la nivel global.

Vicecancelarul austriac Andreas Babler a subliniat că problema impactului rețelelor sociale asupra copiilor este una majoră din punct de vedere democratic și social. El a pledat pentru o abordare comună la nivel european, dar a recunoscut că, în lipsa unui cadru unitar, sunt necesare soluții naționale.

Oficialul a arătat că scopul acestor măsuri nu este sancționarea copiilor, ci protejarea lor de riscurile asociate utilizării excesive sau necontrolate a platformelor online.

La nivelul Uniunii Europene, Parlamentul European a adoptat în luna noiembrie o rezoluție care propune interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Documentul prevede totuși posibilitatea utilizării platformelor de către copiii de peste 13 ani, dar numai cu acordul explicit al părinților.