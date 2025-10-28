Amendamentul adoptat de Comisia pentru Agricultură modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2023, care instituie un mecanism de consultare și reacție coordonată între România și Ucraina în privința exporturilor de produse agricole.

Concret, sistemul de import pe bază de licență, introdus pentru prima dată în 2023, va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026 inclusiv.

La finalul anului trecut, Guvernul prelungise deja aplicarea mecanismului până la 31 iulie 2025. Ulterior, în luna iunie, odată cu adoptarea ordonanței privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază, termenul a fost extins până la 31 decembrie 2025.

Deputații au decis acum o nouă prelungire, argumentând că menținerea restricțiilor este necesară pentru stabilitatea pieței agricole interne.

Mecanismul de licențiere vizează principalele produse care au generat presiune pe piața locală în ultimii ani: grâu, porumb, oleaginoase, făină de grâu, zahăr, carne de pasăre și ouă.

În documentul care însoțește amendamentul, deputații arată că mecanismul prevăzut de OUG nr. 84/2023 a avut un rol esențial în stabilizarea pieței interne și în protejarea fermierilor români.

Aceștia susțin că măsura a contribuit la atenuarea efectelor negative generate de importurile masive din Ucraina.

„Având în vedere recenta campanie de recoltare a cerealelor 2025 și necesitatea valorificării acestora de către fermierii români, atât pe piața din România, cât și la export, la prețuri cat mai bune, în vederea achitării obligațiilor contractuale către furnizori și bănci, se impune continuarea măsurilor privind menținerea sistemului instituit de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2023 și pentru anul 2026”, se arată în motivația oficială.

Potrivit deputaților, prelungirea mecanismului va contribui la păstrarea activității fabricilor procesatoare, la menținerea locurilor de muncă și la creșterea veniturilor fermierilor și procesatorilor români.

Aleșii atrag atenția că renunțarea la sistemul de licențiere ar putea avea consecințe economice grave pentru agricultura românească, începând cu anul 2026. Printre riscurile menționate se numără:

– Afluxul de produse agricole din Ucraina, care ar putea provoca pierderi importante fermierilor români, forțați să își vândă producțiile la prețuri mai mici decât costurile de producție;

– Riscul de supraîndatorare a fermierilor și procesatorilor care nu și-ar mai putea achita obligațiile contractuale către furnizori, bănci și angajați;

– Reducerea suprafețelor cultivate cu cereale și sfeclă de zahăr și închiderea unor fabrici procesatoare din cauza scăderii rentabilității;

– Scăderea prețului la sfecla de zahăr oferit cultivatorilor, în contextul invaziei pieței cu zahăr ucrainean;

– Impactul social negativ asupra veniturilor fermierilor și familiilor lor, care ar putea duce la abandonarea terenurilor agricole sau chiar la falimentul exploatațiilor.

Pentru a intra în vigoare, amendamentul trebuie votat și de plenul Camerei Deputaților, iar ulterior promulgat de președintele României.