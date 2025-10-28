Fermierii au putut depune online, până pe 12 octombrie, cererile pentru finanțare în cadrul Submăsurii 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”.

Programul, gestionat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), oferă un sprijin nerambursabil de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite efectiv de către fermieri.

Pentru anul agricol 2024–2025, finanțarea este asigurată, iar bugetul inițial de 8 milioane de euro a fost majorat până la aproape 38 de milioane. Directorul pentru Dezvoltare Parteneriate al Clubului Fermierilor Români Broker de Asigurare, Caesar Huțanu, a explicat că suplimentarea s-a făcut pentru a garanta plata tuturor cererilor eligibile.

El a declarat că fermierii care au respectat criteriile din ghidul submăsurii își vor încasa partea de prime eligibile până la finalul anului, autoritățile reușind să găsească o soluție pentru deschiderea submăsurii pe vechiul PNDR, astfel încât fondurile rămase să fie utilizate integral.

„Submăsura 17.1, pentru anul agricol 2024-2025 a fost deschisă de către AFIR. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare, vorbesc de polițe culturi agricole pe anul agricol 2024-2025, a fost un pic mai mult de două săptămâni, de pe 25 septembrie. Se vorbea încă de la început că bugetul nu este suficient, că fermierii nu își vor recupera toți prima eligibilă. Din informațiile pe care le avem și din adresele oficiale primite din partea autorităților de la circa 8 milioane de euro cât a fost inițial bugetul în momentul deschiderii sesiunii, acest buget a fost suplimentat până la aproape 38 de milioane de euro. Prin urmare, toți cei care și-au depus cererile de finanțare privind recuperarea primei eligibile pe polițe de culturi agricole, dacă vor respecta criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidul acestei submăsuri, cu siguranță își vor încasa partea de prime eligibile. Vestea bună este că banii se vor încasa până la finalul anului, practic s-a găsit o soluție din partea autorităților să deschidă această submăsură pe vechiul PNDR pentru că mai erau niște bani care trebuiau cheltuiți până la finalul anului”, a explicat Caesar Huțanu pentru agrointel.ro.

De la 1 ianuarie 2026, Submăsura 17.1 va fi înlocuită cu programul DR 31, prevăzut în noul Plan Național Strategic (PNS). Acesta ar urma să preia modelul actual de subvenționare a primelor de asigurare, dar încă nu are o formă finală aprobată.

Caesar Huțanu a explicat că Ministerul Agriculturii negociază în continuare cu Comisia Europeană forma măsurii, întrucât propunerile inițiale nu reflectau specificul activității agricole din România.

El a arătat că redeschiderea Submăsurii 17.1 a fost posibilă tocmai pentru că s-a dorit o soluție rapidă, adaptată nevoilor reale ale fermierilor, în timp ce DR 31 trebuie ajustat pentru a continua modelul de bună practică existent.

„De la 1 ianuarie discutăm doar de ceea ce înseamnă buget alocat pe Planul Național Strategic (PNS). În PNS este prevăzut un program de finanțare DR 31, program care va continua să subvenționeze primele de asigurare pe polițele de culturi agricole. Doar că la acest moment încă nu s-a stabilit o formă clară a acestei măsuri, DR 31. Din informațiile pe care le avem știm că ministerul încă negociază cu Comisia Europeană privind forma acestei măsuri, pentru că inițial acolo s-a venit cu niște modificări care nu neapărat sunt pe specificul fermierilor și activității agricole din România. Acesta este motivul pentru care s-a reușit redeschiderea Submăsurii 17.1 pe forma care de altfel a și funcționat”, a punctat Caesar Huțanu.

Reprezentanții Clubului Fermierilor Români Broker de Asigurare au confirmat că autoritățile își propun ca noul program DR 31 să funcționeze „în mod similar Submăsurii 17.1”, oferind același nivel de sprijin – 70% din valoarea primei eligibile.

Scopul este ca fermierii și companiile de asigurări să nu fie afectați de tranziția administrativă dintre programe, iar plățile pentru polițele de culturi agricole să continue fără întreruperi. Huțanu a subliniat că Submăsura 17.1 a fost deja un exemplu de bună practică și că sistemul trebuie menținut în viitorul cadru PNS.