Republica Moldova pregătește una dintre cele mai ample modernizări administrative din ultimul deceniu: crearea unui sistem informatic integrat pentru gestionarea migrației și azilului, care va transforma modul în care sunt procesate cererile și administrate datele beneficiarilor.

Potrivit informațiilor transmise de IPN, noul sistem va fi interconectat între toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, oferind o bază de date comună cu informații despre identitatea persoanelor, statutul cererilor și istoricul deciziilor administrative.

„Scopul este de a oferi un proces clar, transparent și ușor de monitorizat, atât pentru autorități, cât și pentru solicitanți. Vrem să eliminăm birocrația excesivă și deplasările inutile la ghișeele publice”, au declarat reprezentanți ai ministerului.

Prin intermediul platformei, solicitanții de azil, migranții sau refugiații vor putea depune cereri, încărca documente și verifica stadiul dosarelor direct online, fără a mai fi nevoiți să se prezinte fizic la instituțiile statului.

Acest lucru va aduce reducerea semnificativă a timpilor de procesare și a erorilor administrative, dar și creșterea eficienței în comunicarea interinstituțională.

În plus, digitalizarea integrală a procesului va contribui la limitarea contactului direct dintre funcționari și beneficiari, un aspect esențial în lupta împotriva corupției.

„Prin acest sistem, Republica Moldova va putea gestiona mai bine fluxurile migratorii și va oferi servicii moderne, similare celor existente deja în statele Uniunii Europene”, precizează sursa citată.

În paralel cu sistemul de evidență, autoritățile vor lansa o platformă electronică unică dedicată migrației și azilului, care va conține informații actualizate despre cadrul legal, procedurile de înregistrare, drepturile și obligațiile beneficiarilor.

Aceasta va funcționa ca un portal informativ și administrativ, menit să ofere claritate și predictibilitate atât solicitanților, cât și instituțiilor implicate. Cetățenii vor putea consulta în timp real legislația relevantă, termenele de soluționare și documentele necesare fiecărei etape.

Proiectul este estimat la 470 de milioane de lei și se va desfășura în perioada 2026–2030, în mai multe etape:

-dezvoltarea arhitecturii IT și a sistemelor de securitate cibernetică;

-instruirea personalului din structurile MAI și alte instituții participante;

-migrarea datelor și integrarea registrelor existente;

-implementarea portalului public și a serviciilor electronice pentru cetățeni.

Finanțarea este asigurată parțial din fonduri interne și fonduri externe nerambursabile, obținute prin programe de cooperare internațională.

Prin acest proiect, Republica Moldova se aliniază standardelor europene privind digitalizarea serviciilor publice și armonizarea sistemelor de evidență a migrației cu cele ale statelor membre UE.

Transformarea digitală din acest domeniu este privită și ca un instrument de consolidare a capacităților administrative, dar și de aliniere la mecanismele europene de securitate și gestionare a frontierelor.

„Este un pas concret către modernizarea statului și apropierea de spațiul administrativ european. Noile tehnologii vor aduce transparență, eficiență și încredere în relația dintre cetățean și administrație”, a declarat un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne.

Sistemul informatic nu va fi doar o soluție tehnologică, ci și o platformă strategică pentru colectarea și analiza datelor privind fluxurile migratorii, ceea ce va permite guvernului să adopte politici mai coerente și adaptate realităților actuale.

De asemenea, autoritățile vor putea monitoriza mai atent tendințele din domeniul azilului și migrației, prevenind eventuale abuzuri și facilitând cooperarea cu instituțiile europene și internaționale.