Incendiile cauzate de gaze inflamabile constituie una dintre cele mai periculoase situații de urgență, întrucât natura lor volatilă le face greu de controlat și extrem de imprevizibile. Specialiștii în siguranță subliniază că astfel de incendii necesită metode de intervenție precise și o înțelegere a comportamentului gazelor, a surselor de aprindere și a riscurilor de răspândire.

O simplă greșeală de manevrare sau alegerea unui echipament neadecvat poate amplifica dezastrul în loc să-l limiteze.

Gazele inflamabile cel mai des implicate în astfel de incidente sunt gazul natural, propanul, butanul, hidrogenul și acetilena – toate folosite frecvent în gospodării, industrie și laboratoare. Din acest motiv, este esențial ca persoanele care le utilizează să adopte măsuri riguroase de siguranță, inclusiv detectoare de gaz, alarme și stingătoare potrivite.

Experții recomandă utilizarea stingătoarelor de Clasa C, special concepute pentru incendii care implică gaze inflamabile. Acestea pot întrerupe reacția chimică a flăcării și pot acționa fără a produce scântei periculoase.

Atenționare pentru cei care au stingătoare cu spumă! Folosirea unui stingător cu spumă la un incendiu cu gaz este complet nerecomandată. Acest tip de echipament este destinat incendiilor din clasa A și unele clase B – adică celor provocate de materiale solide sau lichide inflamabile – dar nu celor generate de gaze. Utilizarea greșită poate fi nu doar ineficientă, ci și periculoasă, crescând riscul de extindere a flăcărilor.

În unele cazuri, stingătoarele de Clasa B pot fi utilizate temporar, însă numai după o evaluare atentă a situației și a limitărilor lor tehnice. Acestea sunt destinate combaterii incendiilor provocate de lichide inflamabile precum benzina, uleiurile sau solvenții, însă nu toate tipurile de agenți chimici din compoziția lor sunt compatibile cu gazele. Printre substanțele eficiente se numără fosfatul de monoamoniu și bicarbonatul de sodiu, care pot întrerupe reacția de ardere.

Unele tipuri de stingătoare pot agrava pericolul în loc să îl reducă. Cele cu apă, de exemplu, sunt total inadecvate deoarece nu pot opri arderea gazului și pot provoca electrocutări dacă incendiul se află lângă instalații electrice.

La fel, cum spuneam și mai sus, stingătoarele cu spumă nu reușesc să sufoce gazul, ci doar îl dispersează, iar cele destinate exclusiv clasei A – utilizate pentru lemn, hârtie sau textile – sunt complet ineficiente împotriva arderilor gazoase.

În România, incendiile sunt clasificate în următoarele categorii:

Clasa A: incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror combustie are loc în mod normal, cu formare de jar. Acest tip de combustibil ar putea fi hârtia și cartonul, frecvente în birouri și în industria prelucrătoare. Poate fi vorba de mobilier sau de instalații și accesorii sau chiar structura clădirii.

Clasa B: incendii de lichide sau solide lichefiabile. Multe dintre fluidele, lichidele și substanțele chimice utilizate la locul de muncă pot fi inflamabile sau explozive – lichidele de curățare, solvenții, combustibilii, cernelurile, adezivii și vopselele. Acest tip de incendiu este mai frecvent în mediile industriale, unde sunt prezente cantități mari de lichide inflamabile.

Clasa C: incendii de gaze;

Clasa D: incendii de metale. Vorbim despre incendiile asociate cu metale combustibile, cum ar fi magneziu, sodiu sau titan.

Clasa nenominalizată: incendii la instalații electrice sub tensiune (până la 1.000 V);

Clasa F: incendii care implică medii de gătit, cum ar fi uleiuri și grăsimi vegetale sau animale, în aparate pentru gătit.

Specialiștii în securitate la incendiu recomandă următoarele tipuri de stingătoare, în funcție de tipul de incendiu:

Clasa A: stingătoare pe bază de apă sau spumă;

Clasa B: stingătoare cu pulbere sau spumă;

Clasa C: stingătoare cu dioxid de carbon;

Clasa D: stingătoare cu pulbere specială;

Clasa nenominalizată: stingătoare cu dioxid de carbon sau halon;

Clasa F: stingătoare cu pulbere specială sau apă cu aditivi.

Utilizarea unui stingător de incendiu în situații de urgență poate părea complicată, mai ales dacă nu știți cum să îl folosiți corect. În limba engleză, există un acronim util care vă ajută să vă amintiți cei patru pași simpli de urmat atunci când utilizați un stingător de incendiu în caz de urgență, respectiv PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep; vezi mai jos ce înseamnă fiecare pas).

Trageți: Trageți știftul. Există un știft mic care împiedică descărcarea accidentală a stingătorului de incendiu, tot ce trebuie să faceți este să îl trageți și să continuați cu pasul următor.

Țintiți: Îndreptați duza stingătorului de incendiu spre baza focului.

Apăsați: Apăsați pe trăgaciul de la care tocmai ați scos știftul. Nu uitați să apăsați încet și uniform, astfel încât stingătorul să fie cât mai eficient posibil.

Măturați: Măturați cu stingătorul dintr-o parte în alta pentru a acoperi toate zonele în care s-ar fi putut răspândi focul.

Oprirea alimentării cu gaz este esențială pentru a elimina sursele de substanțe inflamabile și pentru a facilita controlul situației în caz de incendiu. Primul pas constă în localizarea și închiderea supapei de gaz imediat ce apare o problemă.

Dacă focul rămâne limitat, poate fi utilizat un stingător obișnuit pentru a stinge flăcările. În schimb, dacă incendiul se extinde și devine imposibil de controlat, cea mai sigură măsură este contactarea imediată a serviciilor de urgență.