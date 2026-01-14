Permisul de conducere devine un instrument central în noile măsuri propuse, deoarece proiectul de lege introduce sancțiuni clare pentru șoferii care nu își achită amenzile în termenele stabilite. Ministerul Dezvoltării a anunțat că documentul aflat în transparență decizională prevede reguli mai stricte privind plata sancțiunilor contravenționale, cu accent pe disciplina financiară și pe responsabilitatea conducătorilor auto.

Potrivit proiectului, amenzile de circulație neachitate la termen vor fi supuse unor majorări succesive. Astfel, dacă sancțiunea nu este plătită în termen de trei luni de la data scadenței, cuantumul acesteia va fi majorat cu 30%, ceea ce înseamnă o creștere semnificativă a sumei inițiale datorate.

În situația în care nici după șase luni de la termenul stabilit amenda nu este achitată, proiectul prevede aplicarea unei noi majorări de 30%. Această dublă creștere urmărește să descurajeze acumularea de datorii și să stimuleze plata voluntară într-un interval rezonabil.

Un alt element esențial din proiect este legat de suspendarea dreptului de a conduce, ca măsură complementară sancțiunilor financiare, cu efect direct asupra șoferilor care ignoră obligațiile legale.

Neachitarea amenzilor de circulație pe o perioadă de 90 de zile atrage, conform noilor reglementări propuse, suspendarea dreptului de a conduce, urmând ca reluarea acestuia să fie condiționată de plata integrală a sumelor datorate. Măsura este prezentată ca un instrument de constrângere administrativă, menit să asigure colectarea amenzilor restante.

Documentul prevede însă și o posibilitate de reducere a perioadei de suspendare. Dacă șoferul face dovada achitării tuturor datoriilor către bugetul local al localității de domiciliu, inclusiv a amenzii care a stat la baza suspendării, perioada în care permisul este reținut ar putea fi diminuată, în condițiile stabilite de lege.

La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule.

Această condiționare introduce o legătură directă între situația fiscală a șoferului și accesul la dreptul de a conduce, extinzând responsabilitatea dincolo de simpla sancțiune rutieră.

Proiectul de lege mai prevede și ajustarea cuantumului amenzilor în funcție de nivelul de autoritate care emite hotărârea și de gravitatea potențială a contravenției. În acest sens, sunt sporite limitele maxime pentru autoritățile județene și pentru cele ale Municipiului București, dar și pentru autoritățile locale.

Scopul declarat al acestei modificări este o mai bună diferențiere a sancțiunilor, precum și o adaptare a acestora la realitatea economică și socială actuală, astfel încât amenzile să reflecte mai clar gravitatea faptelor sancționate.

Un alt capitol important al documentului se referă la recuperarea creanțelor rezultate din neachitarea amenzilor. Potrivit proiectului, organelor fiscale locale li se permite cesionarea acestor creanțe către executori judecătorești sau operatori specializați, pentru recuperarea sumelor datorate, inclusiv cu adăugarea unor cheltuieli și a unui profit. Detaliile cesiunii trebuie consemnate într-un contract.

În plus, proiectul introduce o restricție suplimentară pentru persoanele cu datorii la stat, stabilind că acestea nu vor putea realiza tranzacții cu bunuri precum mașini sau locuințe până la stingerea obligațiilor fiscale restante. Proiectul de lege se află în prezent în dezbatere publică, urmând ca forma finală să fie stabilită după consultările prevăzute de lege.