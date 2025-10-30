Legea promulgată confirmă măsurile din OUG nr. 87/2024, prin care Guvernul a revizuit cadrul legal pentru principalele sisteme electronice de raportare fiscală: RO e-Transport, RO e-TVA și RO e-Factura.

Prin acest act, autoritățile urmăresc simplificarea procedurilor digitale, o raportare mai precisă a datelor și reducerea numărului de erori. Totodată, legea stabilește o mai bună corelare între diferitele platforme electronice ale administrației fiscale.

Documentul reglementează și noi termene pentru aplicarea sancțiunilor, oferind o perioadă suplimentară de adaptare pentru operatorii economici care lucrează cu volume mari de date.

Una dintre cele mai importante modificări vizează amânarea aplicării sancțiunilor pentru operatorii economici autorizați (AEO) în cadrul sistemului RO e-Transport.

Pentru aceștia, sancțiunile contravenționale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2025, în timp ce pentru ceilalți contribuabili rămâne valabil termenul de 1 iulie 2024.

Autoritățile au motivat această diferențiere prin complexitatea proceselor logistice pe care le gestionează operatorii AEO și prin necesitatea ajustării sistemelor informatice interne.

Scopul principal al acestei amânări este evitarea blocajelor în transporturile internaționale și asigurarea unui flux de date corect între companii și instituțiile statului.

Un alt punct important din lege se referă la sistemul RO e-TVA și introducerea decontului precompletat.

Măsura devine aplicabilă începând cu 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate după 1 iulie. Contribuabilii vor primi notificări de conformare și vor avea la dispoziție 20 de zile pentru a confirma sau corecta datele precompletate.

Diferențele semnificative între informațiile din decontul precompletat și cele declarate de contribuabil pot atrage cereri de clarificare din partea ANAF.

Prin acest sistem, autoritățile urmăresc creșterea gradului de automatizare, reducerea timpului de procesare și o mai bună trasabilitate a datelor privind TVA-ul colectat și dedus.

Legea introduce și modificări în ceea ce privește facturarea electronică, aducând clarificări privind sfera de aplicare a sistemului RO e-Factura.

Astfel, unele entități, precum institutele și centrele culturale ale altor state care activează în România, sunt exceptate temporar de la obligativitatea utilizării sistemului, până la 1 iulie 2025.

Aceste instituții pot însă alege să utilizeze sistemul în mod voluntar, înainte de termenul menționat. Măsura are scopul de a le permite o tranziție graduală către noile standarde tehnice.

Autoritățile au precizat că sistemul RO e-Factura continuă să fie integrat cu celelalte platforme digitale, pentru o administrare fiscală unitară și eficientă.

Pe lângă modificările tehnice, legea include și ajustări fiscale cu impact direct asupra veniturilor angajaților.

Pentru perioada iulie – decembrie 2024, contravaloarea tichetelor de masă și a indemnizației de hrană nu va fi inclusă în plafonul lunar de 4.000 de lei utilizat pentru calculul contribuțiilor sociale și al impozitului pe venit.

Această excludere temporară are scopul de a sprijini angajatorii și salariații în contextul creșterii costurilor, oferind o flexibilitate suplimentară în administrarea beneficiilor salariale.

Prin aceste măsuri, autoritățile își propun să echilibreze procesul de digitalizare fiscală cu nevoile reale ale mediului de afaceri, menținând totodată obiectivul de transparentizare și eficientizare a colectării fiscale.