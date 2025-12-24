Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat miercuri, 24 decembrie, că a supus dezbaterii publice proiectul de ordin care conţine modificările convenite recent în cadrul negocierilor cu medicii.

Actul normativ vizează completarea și modificarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023, care aprobă pachetele de servicii și Contractul-cadru ce reglementează acordarea asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1.857/441/2023.

Documentul este însoțit de referatul de aprobare și de forma actualizată a normelor, rezultate în urma analizării propunerilor și consultărilor derulate pe 23 decembrie 2025.

Mai mult, Colegiul Medicilor din România a precizat că, potrivit proiectului de ordin citat, începând cu 1 ianuarie 2026, valorile punctelor în asistența medicală primară vor fi următoarele: 8,2 lei pentru capita, 10,3 lei pentru serviciu și 10,3 lei pentru serviciile diagnostice sau terapeutice.

În ambulatoriul de specialitate, valoarea punctului va fi de 6,5 lei. Colegiul Medicilor a transmis că sprijinul instituțional al CMR va continua pentru eficientizarea și dezvoltarea sistemului de sănătate.

Proiectul de ordin al CNAS conține mai multe elemente de noutate în diferite domenii ale asistenței medicale. În asistența medicală primară, pentru cabinetele individuale care dețin puncte de lucru secundare, medicul de familie titular sau angajații acestuia trebuie să asigure pentru fiecare punct de lucru secundar un program de minimum cinci ore pe săptămână.

De asemenea, au fost corelate prevederile referitoare la serviciile medicale de prevenție acordate persoanelor cu vârsta de 40 de ani și peste, incluse atât în pachetul minimal, cât și în pachetul de bază.

În ceea ce privește asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară, suma orientativă pe medic specialist pe lună se va menține, în anul 2026, la nivelul valabil în trimestrul IV 2025, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 163/2025.

Pentru specialitățile paraclinice, proiectul reglementează posibilitatea încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale cu structurile mobile ale spitalelor, înființate potrivit titlului VI din Legea nr. 95/2006, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 163/2025. De asemenea, furnizorii publici de servicii paraclinice vor beneficia de un coeficient de ajustare pozitivă de 1,1 față de furnizorii privați care acordă servicii similare.

În sectorul spitalicesc, proiectul stabilește că, până la 31 decembrie 2028, casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte cu furnizorii privați de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, în limita procentului reprezentat de numărul de paturi contractate cu aceștia la 31 decembrie 2025, conform Legii nr. 163/2025.

De asemenea, stabilirea valorii contractelor pentru spitalizarea de zi vizează punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la modificarea Ordonanței de urgență nr. 44/2022, interpretarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

Proiectul reglementează și obligațiile furnizorilor de servicii medicale spitalicești de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate toate documentele justificative și actele de evidență financiar-contabilă privind sumele decontate din Fondul național de asigurări sociale de sănătate.

Acestea trebuie să arate corelația între tipul și cantitatea de medicamente și reactivi achiziționați și tratamentele sau analizele efectuate pe perioada controlată, atât în contractul încheiat cu casa de asigurări, cât și în afara relației contractuale. Măsura vizează întreaga activitate desfășurată pe toate domeniile de asistență medicală cu paturi.

În final, proiectul de ordin prevede modificarea sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor, pentru a fi în concordanță cu prevederile Legii nr. 163/2025, asigurând astfel o aplicare unitară și coerentă a normelor în întreaga țară.

Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc consolidarea transparenței, creșterea responsabilității furnizorilor și optimizarea serviciilor medicale acordate pacienților, atât în sistemul public, cât și în cel privat, pentru o mai bună funcționare a sistemului național de sănătate în următorii ani.