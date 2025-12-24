Medicii de familie nu vor mai elibera rețete pe hârtie. Farmacistul va vedea prescripția direct în platformă pe baza CNP-ului

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat, la Digi24, că proiectul pentru noua Platformă Informatică de Asigurări de Sănătate, finanțat prin PNRR, este aproape gata, fiind realizat în proporție de aproximativ 65%. Ministrul Sănătății a menționat că proiectul costă 100 de milioane de euro, este mult mai modern decât vechea platformă și interacționează direct cu pacientul.

Pacienții vor putea accesa informațiile fie printr-o aplicație de mobil numită „E-Sănătatea mea”, fie printr-o platformă online, unde vor vedea serviciile medicale folosite, analizele, rezultatele de investigații și recomandările medicilor. Astfel, mai mult de 95% din activitatea birocratică dintre pacient și medic va fi digitalizată.

Pentru început, platforma va funcționa în tranziție, acceptând cardul de sănătate existent, noua carte de identitate electronică și, dacă se poate, alte metode digitale, pentru ca accesul să fie mai ușor. Finanțarea modernizării platformei vine din fonduri PNRR.

„Proiectul prin PNRR, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru realizarea noii Platforme Informatice de Asigurări de Sănătate, este într-o fază avansată. Din punct de vedere tehnic, este undeva la 65%. Deja există o primă interfaţă disponibilă a noii platforme. Practic, pacientul va putea să-şi acceseze dosarul electronic al pacientului, printr-o aplicaţie de mobil, care se va numi E-Sănătatea mea, sau printr-o platformă digitală, în baza CNP-ului şi a unui cod de identificare, iar acolo pot fi văzute reţetele electronice, trimiterile, recomandările medicale, dar şi istoricul medical, serviciile de care a beneficiat, analizele, interpretările de imagistică. Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate) farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document. Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziţie, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul Sănătății.

Rogobete a explicat că, odată cu noua platformă, medicii de familie nu vor mai da reţete pe hârtie. El a spus că, dacă un pacient primește, de exemplu, un antibiotic, nu va mai primi niciun document fizic. În schimb, pacientul se va duce direct la farmacie, iar farmacistul va vedea rețeta în platformă folosind CNP-ul și o va elibera imediat.