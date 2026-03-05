O mare companie aeriană din Statele Unite a decis să transforme o regulă de bun-simț într-o obligație oficială pentru pasageri, după ce a modificat documentele care stabilesc condițiile de transport. Compania aeriană United Airlines a actualizat contractul de transport pe 27 februarie, introducând o prevedere care permite refuzarea îmbarcării sau transportului pasagerilor care redau conținut audio sau video fără căști.

Schimbarea vine într-un context în care tot mai mulți pasageri folosesc telefoanele mobile sau tabletele pentru a urmări videoclipuri sau pentru a asculta muzică în timpul zborului. Deși până acum utilizarea căștilor era considerată doar o normă de bună purtare, compania aeriană a decis să formalizeze această practică.

Potrivit informațiilor relatate de CBS News, compania a introdus în mod discret în contractul de transport o mențiune explicită referitoare la „pasagerii care nu folosesc căști atunci când ascultă conținut audio sau video”, această situație fiind acum inclusă printre motivele pentru care compania poate refuza transportul unei persoane.

Regula poate avea consecințe serioase pentru pasageri. În anumite situații, compania aeriană poate aplica inclusiv o interdicție permanentă pentru persoanele care încalcă această prevedere, mai ales dacă incidentul creează disconfort sau perturbă experiența altor pasageri aflați la bord.

Actualizarea politicii interne a fost confirmată și de United Airlines pentru publicația usatoday.com, compania explicând că această modificare a fost făcută în contextul extinderii serviciilor de conectivitate la bord.

„Odată cu extinderea Starlink, ni s-a părut un moment potrivit să clarificăm și mai mult acest lucru prin includerea lui în contractul de transport”, a declarat compania într-un comunicat.

Contractul de transport reprezintă documentul legal pe care pasagerii îl acceptă automat atunci când achiziționează un bilet de avion. Prin acest document sunt stabilite drepturile și obligațiile atât ale companiei aeriene, cât și ale pasagerilor.

În baza acestor prevederi, compania aeriană își rezervă dreptul de a refuza transportul unei persoane, fie temporar, fie permanent, sau de a îndepărta un pasager din avion în orice moment al zborului. Această măsură poate fi aplicată dacă echipajul consideră că situația afectează siguranța sau confortul celorlalți pasageri.

Noua regulă referitoare la utilizarea căștilor este inclusă în capitolul dedicat siguranței zborului. Astfel, refuzul transportului sau evacuarea unui pasager poate fi justificată atunci când comportamentul acestuia este considerat perturbator pentru ceilalți oameni aflați la bordul aeronavei.

Pe lângă regula referitoare la folosirea căștilor, contractul de transport al companiei aeriene menționează și alte situații în care pasagerii pot fi evacuați din avion sau pot primi interdicții de zbor.

Printre abaterile enumerate se numără purtarea unor haine considerate indecente, obscene sau ofensatoare, încălcarea regulilor stricte privind interzicerea fumatului la bord sau realizarea de apeluri telefonice ori video în anumite momente ale zborului.

Aceste restricții sunt aplicate în special în fazele critice ale operațiunilor de zbor, cum ar fi atunci când ușile aeronavei sunt închise, în timpul deplasării pe pistă înainte de decolare sau pe durata zborului.

Cu toate acestea, compania aeriană a precizat că pasagerii care nu au căști la ei nu sunt obligați să rămână în liniște pe toată durata călătoriei. În cazul în care există disponibilitate, aceștia pot solicita căști gratuite din partea echipajului de bord.

Prin introducerea acestei reguli, compania aeriană încearcă să reducă situațiile de disconfort generate de zgomotul produs de dispozitivele electronice, într-un context în care tot mai mulți pasageri utilizează conținut video sau audio în timpul zborurilor.