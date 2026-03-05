Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, susține că fiica lui Victor Ponta, în vârstă de 17 ani, nu îndeplinea condițiile pentru a urca în avionul de evacuare. El a explicat că, la aceste zboruri, au prioritate copiii mai mici și persoanele cu urgențe medicale, iar locurile au fost limitate.

Întrebat la „Antena 3 CNN” dacă poate face publică lista persoanelor care trebuiau să urce în autocar și apoi în avionul din Oman. Țărnea a răspuns că acest lucru nu este posibil, deoarece ar încălca legea privind protecția datelor personale (GDPR), iar numele oamenilor sunt considerate date personale.

Întrebat când ar fi sunat-o Oana Țoiu pe consulul din Dubai în ultimele 24–48 de ore, Țărnea a spus că celula de criză este în contact permanent cu ambasadorii și consulii din zonele afectate de război.

Întrebat dacă consulul i-a spus ministrului că pe listă se afla și Irina Ponta, Țărnea a declarat că nu știe dacă a existat o astfel de discuție și nici ce i-ar fi spus consulul. El a precizat doar că instrucțiunile trimise către ambasade și consulate au fost clare.

La întrebarea dacă Irina Ponta era pe lista de evacuare, Țărnea a spus că nu știe cine se află pe listă și că aceste liste conțin persoane care au cerut ajutor consular. El a mai zis că zborul a fost organizat de România prin mecanismul european de protecție civilă și că prioritățile sunt clare: copii și persoane cu probleme medicale urgente.

Întrebat dacă un adult putea să își cumpere bilet pe un zbor comercial pentru a lăsa locul unei adolescente de 17 ani, Țărnea a răspuns că nu era o prioritate, deoarece în zonă erau aproape 300 de copii de diferite vârste care aveau prioritate în funcție de vârstă, de la nou-născuți până la adolescenți. El a subliniat că ambasadele și consulatele au primit instrucțiuni clare să respecte aceste priorități.

– Faceți publică lista cu persoane care trebuiau să se urce în acel autocar și mai apoi să se îmbarce în avion în Oman? – Și eu și dumneavoastră știm că este ilegal să dai date personale. În consecință, în baza GDPR, acest lucru este imposibil legal. Numele persoanelor sunt date personale. – Când l-a sunat doamna Țoiu pe consulul din Dubai în ultimele 24-48 de ore? – Celula de criză este în contact permanent cu toți colegii noștri ambasadori sau consuli generale afectate de acest război. – Este adevărat că domnul consul din Dubai i-a spus doamnei Țoiu că pe listă este și… – Nu știu ce i-a spus domnul consul din Dubai doamnei Țoiu sau dacă au avut o asemenea convorbire. Ceea ce știu este că instrucțiunile transmise către colegii noștri din ambasade și consulate erau clare. – Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta, era pe această listă? – Nu știu cine sunt cetățenii de pe listă. Efectiv, nu știu. Nu știu de ce ar trebui să știm, nominal, oamenii de pe listă. Listele vizează cazuri de persoane care au făcut sesizări de asistență consulară. Atunci când vorbim despre zboruri de evacuare, aceste cazuri de care vorbim noi – este un zbor de evacuare organizat de România în cadrul mecanismului european de protecție civilă și în acesta, prioritățile sunt foarte clare: copii și persoane cu urgențe medicale. – Aveau posibilitatea să îi ia bilet unui adult la un program comercial și să lase o adolescentă să urce în avion? Era prioritate adolescentul de 17 ani? – Nu. Pentru că pe spații există aproape 300 de copii de diferite vârste care reprezintă priorități în ordinea vârstei: de la nou-născuți până la adolescenți. În acest sens, prioritățile efectiv transmise către toți colegii noștri se referă la respectarea acestora.

Președintele Nicuşor Dan a spus că nu are încă toate informațiile despre acuzațiile făcute de fostul premier Victor Ponta la adresa ministrului de Externe Oana Ţoiu. Ponta susține că ministrul ar fi intervenit pentru ca fiica lui minoră, aflată într-o zonă de conflict din Orientul Mijlociu, să nu fie adusă în România.

Nicuşor Dan a explicat că nu vrea să comenteze până când situația nu este clară. El a spus că nu evită întrebarea, dar nu are toate datele și nu vrea să pară că acuză pe cineva fără dovezi.

Președintele a mai zis că, înainte de conferința de presă, s-a informat împreună cu consilierii săi, dar încă nu este clar cine și ce a făcut în acest caz. El a adăugat că miercuri a avut o discuție cu ministrul de Externe și cu reprezentanții instituțiilor implicate în rezolvarea situației românilor din Orientul Mijlociu.

Nicuşor Dan a explicat că Oana Țoiu și echipa ei au prezentat date despre câți români au cerut ajutor consular în aceste țări, despre criteriile folosite și despre programul zborurilor organizate pentru a-i aduce în țară pe cei mai vulnerabili: persoane în vârstă, bolnavi și copii. Președintele a mai zis că, atunci când se organizează astfel de operațiuni complicate, pot apărea unele probleme, dar a subliniat că, în prezent, statul român are situația sub control.