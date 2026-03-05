Repatrierea românilor din Emiratele Arabe Unite a stârnit controverse după ce fiica fostului premier Victor Ponta, Irina Ponta, a fost separată de grupul de elevi cu care ar fi trebuit să se întoarcă în țară. Irina, care studiază în Abu Dhabi, a fost chemată de consulatul României din Dubai pentru a urca într-un zbor special alături de 50 de elevi din Vrancea.

Sursele apropiate familiei susțin că, după ce a ajuns la consulat, Irina a fost informată că nu va zbura cu ceilalți elevi și că decizia ar fi venit la dispoziția ministrului de externe Oana Țoiu. Transportul grupului de elevi era planificat cu autobuzul până în Oman, de unde ar fi decolat spre România. Victor Ponta a confirmat informațiile pentru DCNews.

În prezent, Irina Ponta se află la consulatul României din Dubai, așteptând confirmarea unui zbor de repatriere. Incidentul a stârnit reacții în mediul public, generând discuții despre modul în care sunt prioritizate persoanele repatriate și despre transparența deciziilor în situații de criză.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o „vulnerabilitate” și că îi interzice să o urce în avion! Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa. Cam rău am ajuns cu România”, a spus acesta.

Oficialul român a transmis un mesaj clar privind repatrierea românilor blocați în Emiratele Arabe Unite, încercând să delimiteze responsabilitatea personală de cea instituțională.

„Sunt mamă și înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii. Sunt însă și într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză și îngrijorare justificată”, a scris ea.

Oana Țoiu a insistat că echipele consulare trebuie să aplice criteriile de urgență stabilite: apartenența la grupuri școlare și cazurile medicale cu grad ridicat de risc.

„Deși înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență”, a mai scris aceasta.

În paralel, ministra participă la discuții regionale pentru a facilita accesul la zboruri și pentru a grăbi repatrierea românilor blocați.

„Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noștri, acum sunt în ședință cu miniștri din Orientul Mijlociu pentru a discuta soluții, avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă și treptat se întorc și vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România”, potrivit ei.

Ministrul a subliniat că apartenența politică a părinților nu influențează ordinea repatrierii și că procedurile trebuie să rămână neutre.

„Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile școlare de copii și cazurile medicale cu grad ridicat de risc”. „Înțeleg că în spațiul public au apărut reproșuri din mediul politic de la un fost premier privind urgența cu care dumnealui ar dori ca fiica sa să ajungă acasă. Îl înțeleg dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informațiile din conferințele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidența consulară”.

Pentru cazurile medicale prioritare, cum sunt femeile gravide sau minorii, echipele consulare caută soluții suplimentare pentru a reduce riscurile.