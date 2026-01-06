În numeroase asociații de proprietari de la bloc, justificarea pentru modul în care sunt calculate sumele din listele de plată se reduce la formule aparent simple și greu de contestat. Locatarilor li se spune adesea că repartizarea cheltuielilor a fost stabilită de adunarea generală, de comitetul executiv sau chiar de președintele asociației, iar aceste explicații sunt prezentate ca fiind suficiente pentru a închide orice discuție.

Analiza juridică semnată de avocatul Gelu Pușcaș arată însă că astfel de justificări nu au valoare legală atunci când contravin prevederilor clare ale legii. Lista de plată nu este un document care poate fi întocmit după criterii stabilite „din mers” sau prin decizii informale, indiferent cine le-ar formula în cadrul asociației de proprietari.

În practică, se întâlnesc frecvent situații în care locatarilor li se spune:

„Așa a hotărât adunarea generală”, „A decis comitetul” sau „Așa a spus președintele”.

Potrivit avocatului, aceste explicații sunt greșite din punct de vedere juridic, deoarece legea nu lasă loc pentru astfel de interpretări sau ajustări.

Repartizarea cheltuielilor comune este strict reglementată și nu poate fi modificată după preferințe sau în funcție de majorități conjuncturale. Legea stabilește clar tipurile de cheltuieli și modul în care acestea trebuie împărțite între proprietari, iar orice abatere de la aceste reguli face ca lista de plată să fie, în fapt, ilegală.

Un aspect esențial subliniat în analiza juridică este acela că legea stabilește în mod expres criteriile de repartizare a cheltuielilor în asociațiile de proprietari. Aceste criterii nu pot fi completate, modificate sau „adaptate” prin hotărâri interne, indiferent dacă ele sunt adoptate în cadrul adunării generale.

Adunarea generală nu are competența de a inventa alte modalități de repartizare decât cele prevăzute de lege. La fel, comitetul executiv nu poate ajusta cheltuielile după propriile aprecieri, iar președintele asociației nu poate decide discreționar modul în care sunt calculate sumele datorate de proprietari.

În acest context, rolul administratorului este unul strict reglementat. Administratorul are obligația legală de a respecta legea, nu indicațiile care contravin acesteia, chiar dacă ele vin din partea conducerii asociației. Respectarea dispozițiilor legale nu este opțională și nu depinde de voturi sau de decizii interne.

Textul legal invocat de avocatul Gelu Pușcaș este explicit și nu lasă loc de interpretări. Articolul 75 alineatul (3) din Legea nr. 196/2018 prevede clar:

„Asociația de proprietari are obligația de a respecta prevederile legale privind modul de repartizare a cheltuielilor comune, în caz contrar hotărârile luate de adunarea generală a proprietarilor cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept”.

Pe înțelesul tuturor, o hotărâre poate exista pe hârtie, poate fi afișată sau invocată, dar din punct de vedere juridic nu produce efecte dacă este contestată și se dovedește că încalcă legea.

Un alt element important din analiza prezentată este legat de modul în care poate fi stabilit caracterul ilegal al unei repartizări de cheltuieli. Deși termenul de „nulitate” este des folosit, el are o semnificație juridică precisă și nu poate fi aplicat oricum.

Această nulitate nu poate fi constatată de președintele asociației, de comitetul executiv, de primărie sau de serviciile de specialitate din cadrul autorității locale. Chiar dacă aceste instituții sau persoane pot semnala probleme, ele nu au competența legală de a anula o hotărâre sau o listă de plată.

Doar instanța de judecată poate constata caracterul nelegal al repartizării cheltuielilor și, implicit, nulitatea hotărârii care a stat la baza acesteia. Până la o astfel de constatare, situația juridică rămâne una particulară, cu efecte directe asupra proprietarilor.

Avocatul atrage atenția asupra unui aspect esențial: dacă proprietarul nu contestă hotărârea în instanță, aceasta este considerată legală, iar repartizarea cheltuielilor, chiar dacă este contrară legii, produce efecte. Cu alte cuvinte, pasivitatea locatarilor poate transforma o decizie ilegală într-una aplicabilă în practică.

În finalul analizei sale, avocatul Gelu Pușcaș lansează o întrebare care reflectă amploarea fenomenului și invită la reflecție:

„Câte asociații știți în care cheltuielile se repartizează «după cum s-a decis», fără nicio legătură cu legea?”.

Experiențele concrete ale locatarilor, spune el, arată mai clar decât orice teorie cât de des sunt ignorate regulile legale în viața de zi cu zi a asociațiilor de proprietari.