Legislația rutieră din România prevede reguli clare privind transportul copiilor pentru a asigura protecția acestora în caz de accident. Copiii cu o înălțime mai mică de 135 cm trebuie să fie transportați exclusiv în scaune auto speciale, omologate, adaptate vârstei și greutății lor. Montarea scaunului trebuie să se facă pe bancheta din spate a vehiculului.

Excepțional, scaunul poate fi instalat pe locul din față, dar orientat invers față de direcția de mers și cu airbag-ul dezactivat.

Pentru copiii cu o înălțime între 135 și 150 cm care nu au împlinit 12 ani, transportul se poate face cu un dispozitiv de ajustare a centurii de siguranță, însă tot pe bancheta din spate. Respectarea acestor norme reduce riscul de accidente și protejează atât copilul, cât și persoana care îl transportă.

Codul Rutier prevede sancțiuni clare pentru cei care nu respectă regulile privind transportul copiilor. Dacă un copil este ținut în brațe de un adult în timpul mersului, situația se încadrează în contravenții de clasa a IV-a, care presupun între 9 și 20 de puncte amendă.

În cazul în care copilul este ținut în brațe pe scaunul din față, șoferul riscă o amendă între 1.485 și 3.300 de lei și poate avea permisul suspendat pentru 30 de zile. Aceste sancțiuni se aplică indiferent de faptul că adultul consideră copilul în siguranță.

Chiar și atunci când transportarea se face pe bancheta din spate fără un dispozitiv de siguranță corespunzător, șoferul poate primi aceeași amendă, între 1.485 și 3.300 de lei. Această regulă subliniază că simpla prezență a unui adult lângă copil nu înlocuiește necesitatea unui scaun auto sau a unui dispozitiv de centură adecvat.

Uneori, părinții sau bunicii permit copiilor să stea în picioare pe bancheta din spate, ținuți de un adult. Această practică, considerată greșit sigură de unii, reprezintă o contravenție. Codul Rutier prevede sancțiuni similare cu cele pentru transportul copilului în brațe: între 1.485 și 3.300 de lei.

Poliția rutieră avertizează că aceste reguli sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor grave.

„Copiii cu o înălțime mai mică de 135 cm trebuie transportați doar în scaune speciale pentru copii, iar acestea trebuie să fie montate pe bancheta din spate. În mod excepțional, scaunul poate fi montat pe locul din față, invers față de direcția de mers, cu condiția ca airbag-ul să fie dezactivat”, declară un purtător de cuvânt al Poliției.

De asemenea, pentru copiii mai înalți, dar sub 12 ani, regulile sunt clare: folosirea unui dispozitiv de ajustare a centurii este obligatorie pe bancheta din spate. Această măsură previne rănirea minorului în cazul unui impact și limitează răspunderea șoferului.

Transportarea incorectă a copiilor nu afectează doar siguranța acestora, ci și responsabilitatea legală a adultului. Fiecare șofer care nu respectă regulile poate fi sancționat cu amenzi consistente și riscă suspendarea temporară a permisului de conducere. Autoritățile subliniază că aceste măsuri nu sunt doar formale, ci au rolul de a salva vieți și de a preveni accidente grave.