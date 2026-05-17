Aceasta este regula de bază care generează cele mai multe neînțelegeri. Prin contractul de închiriere, proprietarul cedează folosința locuinței chiriașului în schimbul chiriei. Asta înseamnă că, deși apartamentul rămâne în proprietatea lui, dreptul de utilizare zilnică aparține chiriașului.

Cu alte cuvinte, simplul argument „este apartamentul meu” nu este suficient pentru a justifica intrarea fără acord.

Codul civil protejează folosința liniștită a bunului de către chiriaș. Proprietarul nu poate stânjeni folosirea normală a locuinței și nu poate transforma accesul în apartament într-o prezență constantă sau neanunțată.

Din momentul în care locuința este închiriată, spațiul respectiv devine, în practică, locuința chiriașului și beneficiază de protecția vieții private.

Proprietarul poate avea motive legitime pentru a verifica starea apartamentului. Poate fi vorba despre o problemă tehnică, despre necesitatea unor reparații, despre verificarea unor instalații sau despre respectarea anumitor clauze din contract.

Totuși, acest lucru nu înseamnă acces liber și permanent.

În mod normal, astfel de vizite trebuie făcute cu notificare prealabilă și într-un mod rezonabil, fără afectarea vieții private a chiriașului.

De exemplu, dacă trebuie verificată centrala, instalația electrică sau o infiltrație semnalată de vecini, proprietarul trebuie să anunțe și să stabilească un moment potrivit.

Folosirea cheii păstrate „de rezervă” pentru a intra fără informare nu este o soluție legală pentru controale de rutină.

Legea și practica fac o diferență între o vizită obișnuită și o urgență reală. Dacă apare o inundație, o țeavă spartă, un incendiu, un miros puternic de gaz sau o situație care poate produce pagube serioase locuinței ori vecinilor, intervenția rapidă devine justificată.

În astfel de cazuri, discuția nu mai este despre confortul unei vizite, ci despre prevenirea unei pagube majore.

Proprietarul poate permite accesul echipelor tehnice sau poate interveni pentru limitarea daunelor, chiar dacă nu există un acord prealabil imediat.

Totuși, această excepție nu poate fi folosită abuziv. O simplă verificare sau curiozitate nu devine „urgență” doar pentru a justifica intrarea.

Aceasta este una dintre cele mai întâlnite dispute. Mulți proprietari păstrează o cheie a apartamentului și consideră că acest lucru le permite să intre oricând este nevoie. În realitate, cheia nu înseamnă drept nelimitat de acces.

Dacă proprietarul intră fără acord, în afara unei urgențe reale sau fără o justificare clară prevăzută contractual, situația poate fi privită ca o încălcare a vieții private și a folosinței liniștite a locuinței.

Problema nu este existența cheii, ci modul în care este folosită.

La fel, nici chiriașul nu poate modifica anumite aspecte ale locuinței fără discuție cu proprietarul. De exemplu, schimbarea yalei poate deveni o problemă contractuală dacă nu este comunicată și justificată.

Acest lucru apare frecvent atunci când există întârzieri la plata chiriei sau conflicte între părți.

Unii proprietari încearcă să intre în apartament fără acord, să schimbe yala sau să forțeze plecarea chiriașului prin presiune directă. Această abordare nu este legală.

Evacuarea nu se face prin intimidare sau prin folosirea cheii împotriva chiriașului, ci prin procedura prevăzută de lege. În multe situații, este necesară o hotărâre judecătorească.

Faptul că ești proprietar nu înseamnă că poți scoate chiriașul din locuință după propria decizie și fără procedura legală.

Aceasta este una dintre cele mai costisitoare greșeli în conflictele de închiriere.

Multe probleme apar pentru că regulile nu au fost stabilite clar de la început. Contractul poate prevedea modul în care se fac vizitele, intervalele rezonabile pentru verificări, procedura pentru reparații, accesul în caz de urgență și obligațiile legate de cheile locuinței.

Legea locuinței cere existența unui contract scris, iar tocmai aceste detalii ajută la evitarea conflictelor ulterioare.

Când totul rămâne doar la nivel de înțelegere verbală, apar cele mai multe discuții despre cine are dreptate.

Un contract clar nu elimină toate problemele, dar reduce mult spațiul pentru abuzuri sau interpretări greșite.

Mulți proprietari pornesc de la ideea că, dacă apartamentul este al lor, pot intra când doresc. În practică, după închiriere, regulile se schimbă. Chiriașul are dreptul la folosință liniștită și la respectarea vieții private, iar proprietarul trebuie să respecte aceste limite.

Vizitele normale trebuie anunțate și făcute rezonabil, iar accesul fără acord este justificat doar în situații reale de urgență sau în limitele clare stabilite prin contract.

Diferența dintre un control legal și o încălcare a drepturilor chiriașului este, de multe ori, mult mai simplă decât pare: acordul și respectarea procedurii.