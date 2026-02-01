Cifra contrastează puternic cu imaginea generală a gestionării deșeurilor din România și indică faptul că, în mediul de afaceri, gestionarea deșeurilor funcționează fundamental diferit atunci când există evidență clară și trasabilitate.

Analiza acoperă aproape 500.000 de tone de deșeuri generate de persoane juridice, raportate de 890 de puncte de lucru, și oferă una dintre cele mai consistente imagini de până acum asupra modului în care companiile își gestionează deșeurile atunci când obligațiile legale sunt respectate.

Domeniile în care activează societățile care au raportat deșeurile:

Medical

Retail

HoReCa

Industrie

Altele

În anul 2025, dintr-un total de 496.819 tone de deșeuri raportate de operatori economici:

481.488 tone au fost valorificate, rezultând o rată totală de valorificare de 96,9%

467.208 tone au fost reciclate, rezultând o rată totală de valorificare de 94%

doar 15.071 tone au fost eliminate, în principal prin depozitare.

Cu alte cuvinte, eliminarea reprezintă aproximativ 3% din totalul deșeurilor gestionate, devenind o excepție, nu regula.

Comparativ cu 2024, cantitatea totală de deșeuri raportată de firme în Registrul Deseurilor a crescut cu peste 700%, iar volumul deșeurilor reciclate s-a dublat ca urmare a promovarii obligațiilor de evidența a deșeurilor de către persoanele juridice.

Această evoluție nu indică o modificare bruscă a structurii economiei, ci mai degrabă:

creșterea conformării firmelor la obligația legală de evidență a deșeurilor,

utilizarea unor sisteme clare de raportare,

reducerea pierderilor de date și a raportărilor incomplete.

Rezultatele din mediul de afaceri vin într-un context în care România rămâne printre ultimele state din Uniunea Europeană la reciclarea deșeurilor municipale.

Conform datelor Eurostat:

rata de reciclare a deșeurilor municipale în România este estimată la aproximativ 11–13%,

peste 70% dintre deșeurile municipale ajung la depozitare.

Prin comparație, media Uniunii Europene indică o rată de reciclare de aproximativ 48% pentru deșeurile municipale.

Aceste date sunt utilizate strict ca reper de performanță, întrucât fluxurile de deșeuri municipale nu sunt comparabile metodologic cu deșeurile generate de persoane juridice. Diferența de rezultate evidențiază însă un aspect esențial: acolo unde există evidență și control, rezultatele sunt radical diferite.

Datele arată că problema majoră a României în domeniul deșeurilor nu este lipsa capacității de reciclare sau de valorificare, ci:

lipsa informării,

lipsa evidenței coerente,

raportarea fragmentată,

absența trasabilității reale.

În mediul de afaceri, acolo unde aceste elemente sunt prezente, reciclarea devine norma, iar eliminarea – ultima soluție.

Îndemnăm toate afacerile să întocmească evidența deșeurilor generate, numai așa putem avea un management al deșeurilor corect.

Datele prezentate provin din analiză agregată a evidențelor de gestiune a deșeurilor raportate de operatori economici prin platformă digitală utilizată pentru conformarea la cerințele legale din România privind gestionarea deșeurilor Registrul Deseurilor.