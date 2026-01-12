Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat, într-un interviu acordat TVR Info, că reforma companiilor de stat nu are ca obiectiv concedierea angajaților, ci urmărește o reorganizare a modului în care acestea sunt conduse și o reașezare a personalului.

Ea a subliniat că vor exista mișcări în gestionarea angajaților, dar acestea nu vor fi orientate spre eliminarea locurilor de muncă.

Oana Gheorghiu a afirmat că problemele din economia românească și din companiile de stat sunt rezultatul unei guvernanțe prost înțelese în trecut și că nu mai există cale de întoarcere.

Ea a spus că, pe măsură ce comunicarea privind reforma va fi mai clară, oamenii vor înțelege că măsurile sunt în beneficiul tuturor: angajați, manageri și companie în ansamblu.

Vicepremierul a menționat că scopul este ca firmele să ajungă pe linia de plutire și să înregistreze o creștere durabilă, astfel încât tuturor să le fie mai bine, inclusiv angajaților.

„Problemele pe care le avem în economia noastră şi în companiile de stat vin din guvernanţa prost înţeleasă de până acum. Cred că nu mai avem cale de întoarcere şi eu cred că oamenii vor înţelege pe măsură ce vom discuta tot mai mult. Poate că, dacă reuşim să transmitem, să comunicăm cât mai bine treaba asta, că e spre binele nostru al tuturor, al angajaţilor acelei companii, al managerilor acelei companii, atunci când lucrurile merg bine, când reuşim să ajungem pe linia de plutire şi să ne uităm şi la luminiţa de creştere, ne va fi tuturor mai bine şi inclusiv angajaţilor le va fi mai bine”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a precizat că a avut deja întâlniri cu mai multe sindicate și a remarcat că oamenii înțeleg că situația nu mai poate continua așa cum a fost până acum și că firmele nu pot funcționa bine dacă se află într-o situație financiară dificilă.

Oana Gheorghiu a mai afirmat că, pe măsură ce companiile se confruntă cu probleme, riscul ca angajații să își piardă locurile de muncă crește, ceea ce a determinat o conștientizare largă a situației delicate în care se află multe companii de stat.

„Prima mea impresie este că oamenii înţeleg că lucrurile nu mai pot merge aşa şi că nu au cum să fie bine dacă compania se afundă. Şi că cu cât merge mai rău, cu atât riscul să-şi piardă ei locurile de muncă sunt mai mari. Cred că a ajuns toată lumea la această înţelegere a situaţiei dificile în care se află multe companii”, a explicat Gheorghiu la TVR Info.

În ceea ce privește companiile strategice cu mii de angajați, Oana Gheorghiu a explicat că acestea nu vor fi lichidate, dând drept exemplu CFR, care are peste 20.000 de salariați.

Ea a subliniat că astfel de companii vor fi restructurate, dar reforma nu urmărește concedieri masive, ci reorganizarea conducerii și a personalului.

„Cred că vă referiţi la CFR care, probabil, este compania cu cei mai mulţi angajaţi, peste douăzeci de mii. Companiile astea nu pot fi închise. Sunt companii strategice. Evident că vor fi restructurate. Dar reforma în sine nu urmăreşte concedierea oamenilor. Nu ăsta este scopul. Urmăreşte o reaşezare a felului în care sunt conduse şi, desigur, o reaşezare a personalului”, a promis Gheorghiu.

Vicepremierul a menționat că, în situațiile în care o companie are o proporție excesivă de personal de birou, spre exemplu 60%, este necesară o reevaluare a structurii interne și o reașezare obiectivă a resurselor. Ea a adăugat că sindicatele înțeleg necesitatea acestor ajustări și că procesul de analiză și discuțiile cu angajații vor fi transparente.

Oana Gheorghiu a subliniat că vor fi realizate analize de impact, iar deciziile finale vor fi luate în urma consultărilor aplicate, pentru a evita orice măsură luată pe ascuns.