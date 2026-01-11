Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat, la TVR Info, că Guvernul vrea să facă ordine în modul în care statul deține companii. Ea a explicat că există în jur de 185 de companii inactive, care nu mai depun declarații financiare, iar pierderile lor acumulate până în 2024 sunt de aproximativ 14 miliarde de lei.

Ea a spus că prima listă de 22 de companii — din energie, transporturi și Ministerul Economiei — este un proiect-pilot, prin care Guvernul, împreună cu AMEPIP (organismul care gestionează companiile de stat), face o analiză serioasă a situației financiare. Gheorghiu a precizat că nu e suficient să vezi doar că o companie are pierderi, ci trebuie înțelese cauzele: dacă pierderile apar din management slab sau din motive externe.

Vicepremierul a adăugat că unele companii sunt deja în faliment sau lichidare, dar rămân deschise ani de zile din lipsă de decizie, iar statul trebuie să rezolve această situație. Scopul este să se facă curățenie și să se vadă ce companii merită păstrate: statul nu trebuie să fie proprietar doar de dragul de a fi, ci doar acolo unde aduce beneficii reale cetățenilor pe termen lung.

Ea a spus că multe dintre cele 185 de companii inactive există doar formal, pentru că nu au fost închise oficial la Registrul Comerțului. Ele nu mai au active sau angajați, unele fiind doar clădiri rămase, și trebuie să se decidă ce se face cu ele.

Alte companii, care încă funcționează, au pierderi și trebuie analizat dacă sunt viabile, dacă trebuie recapitalizate sau închise. Gheorghiu a spus că AMEPIP face această analiză pentru 230 de companii centrale, care asigură servicii publice importante. Ea a dat exemplul Metrorex, care trebuie subvenționată de stat, dar activitatea trebuie eficientizată, și al Tarom, companie cu pierderi pe o piață competitivă, unde Guvernul trebuie să decidă dacă va încerca să o redreseze prin management mai bun sau prin parteneriate.

Vicepremierul a mai spus că există peste 1.200 de companii locale, aflate sub autoritatea consiliilor județene și primăriilor. Ea a explicat că în alte țări similare cu România, cum e Polonia, sunt mult mai puține companii de stat și că toate țările fac curățenie în acest domeniu, pentru că pierderile companiilor înseamnă cheltuieli pentru toți cetățenii.

Gheorghiu a subliniat că statul trebuie să rămână activ în domeniile strategice, cum ar fi energia și industria de apărare. În alte domenii, statul fie trebuie să renunțe, fie să caute parteneriate care să asigure eficiență.

Întrebată despre posibilitatea privatizării unor companii, cum e TAROM, Oana Gheorghiu a spus că privatizarea ar putea însemna fie listarea companiei la bursă, fie un parteneriat public-privat, care să aducă management mai bun, mai multă eficiență și o folosire mai bună a activelor.

Ea a explicat că privatizarea ar putea însemna și o vânzare, dacă analiza arată că aceasta e cea mai bună soluție. Gheorghiu a subliniat că nu este vorba despre „vindem țara”, ci despre a folosi mai bine ce avem, pentru că în prezent multe resurse nu aduc beneficii și generează pierderi care înseamnă costuri pentru cetățeni. Totuși, ea a precizat că decizia nu poate fi luată înainte de a finaliza analiza companiei.

„Privatizarea poate să însemne şi o vânzare, dacă asta reiese din analiză, că ar fi cea mai bună soluţie. Şi cred că trebuie să ne gândim la privatizarea asta, nu la sintagma aia că ne vindem ţara, că ne luptăm cu asta şi ne-am luptat de-a lungul timpului, ci ne gândim la cum folosim mai bine ceea ce avem. Pentru că în momentul ăsta, aşa cum arată cifrele, avem lucruri, dar pe care nu le folosim în beneficiu nostru, ci tot creăm pierderi care înseamnă, de fapt, costuri pentru fiecare cetăţean. Dar e greu să ne pronunţăm înainte de a face o analiză”, a arătat Gheorghiu.

Întrebată despre pierderile statului din aceste companii, Oana Gheorghiu a spus că, potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe, pierderile cumulate până în 2024 ajung la aproximativ 14 miliarde de lei. Ea a explicat că nu este vorba doar de pierderile din 2024, ci de toate pierderile adunate de companii de-a lungul timpului.

Vicepremierul a menționat că unele companii au capital negativ, adică pierderile lor depășesc valoarea capitalului propriu. Aceste companii sunt considerate cu risc foarte mare și, conform legii, ar trebui deja să fie în insolvență. Totuși, pentru că unele sunt strategice, statul trebuie să le analizeze foarte atent și să ia decizii importante.