Președinta Asociației Municipiilor din România, Lia Olguța Vasilescu, susține că sumele suplimentare care vor fi colectate în urma majorării impozitelor pe terenuri, clădiri și autovehicule nu vor rămâne la nivel local, așa cum afirmă Guvernul, ci vor fi direcționate către bugetul național.

Potrivit acesteia, administrațiile locale nu vor beneficia de creșterea încasărilor, deși cetățenii vor plăti taxe mai mari începând din acest an.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că autoritățile locale au fost informate încă de acum două luni despre intenția Executivului ca sumele colectate suplimentar față de anul trecut să ajungă la bugetul de stat. Ea a precizat că această informație le-ar fi fost transmisă primarilor de către Ilie Bolojan, în cadrul unei ședințe a Asociației Municipiilor din România.

În opinia sa, o asemenea abordare este inacceptabilă, întrucât cetățenii care achită impozite mai mari se așteaptă ca banii să fie reinvestiți direct în comunitățile lor.

Reprezentanta PSD a detaliat că majorarea taxelor locale ar trebui să se reflecte în servicii publice mai bune, precum mai multe locuri de parcare, drumuri într-o stare mai bună sau investiții în reabilitarea termică a blocurilor și în îmbunătățirea confortului locativ.

Lia Olguța Vasilescu a subliniat că, în situația în care diferența de impozit față de anul trecut ajunge la bugetul național, cetățenii nu vor mai vedea un beneficiu direct al contribuțiilor lor, ceea ce ar putea alimenta nemulțumiri la nivel local.

„Tot ceea ce se va colecta în plus faţă de anul trecut, deci toate aceste majorări de taxe care se fac şi sunt plătite de cetăţeni vor merge la bugetul naţional. Asta ne-a anunţat domnul Ilie Bolojan acum două luni de zile, într-o şedinţă pe care am avut-o în cadrul Asociaţiei Municipiilor din România. I-am transmis că este exclus să se întâmple aşa ceva, pentru că dacă vine un cetăţean acum şi plăteşte un impozit mai mare pentru maşină, automat îşi doreşte parcări mai multe, automat îşi doreşte drumuri mai bune, dacă vine să plătească bani pentru un apartament în plus, înseamnă că îşi doreşte mai multe lucruri bune pentru cartierul lui, îşi doreşte o reabilitare termică, îşi doreşte mai multă căldură în apartament. (…) Deci cu alte cuvinte, oamenii plătesc taxe mai multe, dar banii respectivi sunt luaţi la Guvern. Deci dacă până acum cetăţeanul plătea 100 de lei şi de anul acesta plăteşte 200, 100 de lei va fi luată la bugetul naţional”, a declarat primarul municipiului Craiova la România TV.

În același context, Olguța Vasilescu a respins ideea potrivit căreia creșterea taxelor ar fi consecința directă a guvernării conduse de fostul lider PSD Marcel Ciolacu.

Ea a arătat că deficitul bugetar ridicat nu este o problemă apărută exclusiv în perioada respectivă, menționând că un nivel similar al deficitului exista și în anii 2020 și 2021, când la Guvern conduceau Ludovic Orban și Florin Cîțu, nu PSD.

În plus, Lia Olguța Vasilescu a invocat cheltuielile suplimentare generate de pandemia de COVID-19, de sprijinul acordat Ucrainei după declanșarea războiului și de investițiile în domeniul apărării.

Primarul municipiului Craiova a mai arătat că, în perioada guvernării Ciolacu, au fost realizate investiții majore, inclusiv sute de kilometri de autostradă, și au fost direcționați bani importanți către pensii.

Lia Olguța Vasilescu a afirmat că o parte semnificativă a deficitului bugetar a fost utilizată pentru aceste obiective și că dezbaterile actuale privind înghețarea majorărilor de pensii arată presiunea existentă asupra bugetului de stat.

„Realitatea este însă alta: deficit de 9% era şi în perioada 2020 şi în perioada 2021, când celebrele guverne de tristă amintire, Orban şi Cîţu, nu conţineau niciun picior de pesedist. Ce s-a întâmplat după? Au fost vaccinurile care au trebuit să fie achitate, un miliard de euro. Sunt bani care s-au dat an de an după ce a început războiul din Ucraina pentru sprijinul acestei ţări, sunt şi cheltuieli de înarmare care s-au făcut şi aşa mai departe. Deci nu putem să aruncăm tot acest deficit în spatele lui Marcel Ciolacu în condiţiile în care, în perioada guvernului Ciolacu, s-au făcut, până la urmă, 400 de kilometri de autostradă, s-au făcut foarte multe investiţii, banii au mers foarte mulţi în pensii. Iată că se tot discută zilele acestea despre majorările de pensii care ar trebui să se facă şi care sunt îngheţate. Acolo mergeau banii din deficit. Ce se întâmplă acum în această perioadă o să vedem la bugetul de pe anul 2026 unde se vor duce banii respectivi, cert este că toate aceste majorări care s-au făcut în local şi toate taxele pe care vor trebui să le plătească anul acesta, toţi cetăţenii localităţilor, domnul Ilie Bolojan şi-a făcut calcule cu ei ca să fie în bugetul naţional”, a adăugat Lia Olguța Vasilescu.

Pe de altă parte, Guvernul a transmis, duminică, printr-un comunicat oficial, că sumele obținute din majorarea impozitelor și taxelor locale rămân la dispoziția autorităților locale.

Executivul a subliniat că bugetul de stat nu mai poate susține transferuri suplimentare către administrațiile locale din cauza deficitului bugetar și că tocmai de aceea veniturile din taxe locale trebuie să rămână în plan local.