Angajații Institutului Național de Statistică (INS) atrag atenția asupra impactului pe care îl poate avea reforma din administrație, care prevede reducerea cu 10% a personalului.

Sindicatul din Institutul Național de Statistică București arată că diminuarea cheltuielilor de personal și blocarea posturilor vacante într-o instituție deja subdimensionată pot pune în pericol furnizarea indicatorilor macroeconomici esențiali, precum PIB, inflația sau rata șomajului.

Reprezentanții sindicali explică faptul că lipsa personalului calificat poate afecta activitatea curentă și capacitatea instituției de a livra date statistice în timp util.

„Reducerea cheltuielilor de personal şi blocarea posturilor vacante într-o instituţie deja subdimensionată pune în pericol furnizarea indicatorilor macroeconomici esenţiali (PIB, inflaţie, şomaj etc.)”, susţin reprezentanţii sindicatului într-un comunicat.

Sindicatul avertizează că problemele de personal pot duce la dificultăți în raportarea datelor către organisme internaționale, precum Eurostat și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În aceste condiții, există riscul declanșării unor proceduri de infringement și al afectării credibilității României în relația cu partenerii externi.

Reprezentanții INS subliniază că activitatea instituției are un rol esențial în fundamentarea deciziilor guvernamentale și în menținerea relațiilor cu instituțiile europene și internaționale.

Pe lângă problema reducerilor de personal, sindicaliștii critică și nivelul salariilor din cadrul instituției, despre care spun că sunt cele mai mici comparativ cu alte instituții publice.

Aceștia semnalează și amânarea plății drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, pe care o consideră o afectare a statului de drept.

Sindicatul solicită plata integrală a acestor drepturi aferente anilor 2025-2026, precum și alinierea grilei salariale la nivelul Secretariatului General al Guvernului.

În acest context, organizația sindicală cere exceptarea Institutului Național de Statistică de la măsurile de reducere a cheltuielilor de personal.

Reprezentanții angajaților arată că performanța instituției depinde direct de resursa umană și că nu poate fi menținută în condițiile unor bugete insuficiente și ale unor drepturi salariale neplătite.

Sindicatul transmite că activitatea statistică depinde de oameni și că, în lipsa unor măsuri concrete, funcționarea instituției și livrarea datelor esențiale pot fi afectate.