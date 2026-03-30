Piața de mobilă începe să se schimbe semnificativ. Inflația și tensiunile din Orientul Mijlociu au dus la scumpiri în domeniu, ceea ce direcționează companiile spre mobilier office second-hand pentru a reduce presiunea costurilor cu până la 70%. În acest fel, firmele pot mobila un sediu complet cu prețuri de la 1.800 la 19.000 de euro, în funcție de numărul de angajați, arată datele Princemob Buro.

“Contextul internațional rămâne complex. Războiul de la granița României, din Ucraina, continuă să influențeze stabilitatea regională, iar tensiunile din Orientul Mijlociu au impact direct asupra pieței energiei și a transportului global. Pentru industria mobilei, prețul carburantului este un factor critic, ceea ce a dus la scumpiri pe piața de mobilă din Europa și din România, implicit. În cazul mobilierului second-hand importat din Germania, costurile logistice pot ajunge uneori până la 30% din costul total al produsului, în funcție de evoluția prețului combustibilului. Cu toate acestea, noi, cei din industrie, încercăm să absorbim aceste fluctuații și să menținem stabilitatea prețurilor pentru clienți”, explică George Udriște, CEO Princemob Buro, furnizor principal de mobilier office second-hand.

În același timp, România a intrat în 2026 într-un context economic care combină prudența cu oportunitatea, prognozele economice indicând în continuare o creștere economică moderată.

Pentru mediul de afaceri, acest lucru înseamnă că investițiile nu dispar, ci devin mai atent analizate. Companiile continuă să investească în infrastructură, digitalizare și spații de lucru, dar cu o atenție mult mai mare asupra eficienței costurilor.

În acest context, în opinia lui George Udriște, CEO Princemob, anul 2026 ar putea aduce o schimbare importantă de mentalitate în rândul companiilor. Companiile românești sunt mult mai atente la costuri și caută soluții care combină calitatea mobilierului premium, costuri eficiente și disponibilitate rapidă.

Din acest motiv, tot mai multe firme se orientează către mobilier office premium reutilizat, care poate costa cu 40–70% mai puțin decât echivalentul nou, păstrând însă aceeași durabilitate.

„În perioade economice mai sensibile, companiile nu renunță la investiții, ci caută soluții mai inteligente, de aceea crește și cererea pentru mobilier office second-hand. În activitatea noastră estimăm o creștere de 10%. În economia modernă, uneori cele mai bune decizii nu sunt cele mai scumpe, ci sunt cele mai inteligente, alegerile potrivite și favorabile business-ului. E un context economic în care piața va fi definită de câteva direcții clar: creșterea cererii pentru mobilier premium reutilizat, spații de birouri mai flexibile și investiții mai mari în ergonomie și productivitate”, spune George Udriște, CEO Princemob.

Mobilierul office second-hand premium este ales în primul rând de IMM-uri care vor calitate fără să plătească prețul de catalog — firme din IT, medical, distribuție, auto sau agricultură, aflate în fază de extindere sau reamenajare. Sunt companii care știu ce înseamnă un scaun Steelcase sau o masă König+Neurath, dar nu au niciun motiv să plătească de două ori mai mult pentru același produs nou.

Alături de ele, tot mai multe startup-uri și firme în creștere rapidă aleg second-hand-ul nu ca compromis, ci ca decizie financiară conștientă — preferând să aloce bugetul salvat către oameni, tehnologie sau extindere.

Prețurile variază semnificativ în funcție de tipul de mobilier și de brand. Un birou fix operațional pornește de la 80 de euro, în timp ce un birou electric sit-stand cu reglaj înălțime poate ajunge la 360 de euro.

Scaunele ergonomice — unul dintre cele mai căutate produse — se încadrează între 80 și 240 de euro, față de 400–700 de euro pentru echivalentul nou.

Pentru piesele auxiliare, un roll-box costă între 40 și 100 de euro, un dulap de arhivă între 60 și 160 de euro, iar o masă de ședințe pentru 6–10 persoane între 120 și 500 de euro, în funcție de dimensiuni și brand. În toate categoriile, economia față de mobilierul nou echivalent se situează între 50% și 70%.

În următorii ani, piața mobilierului office nu va fi definită doar de design sau de preț. Va fi definită de valoare. Pentru că, în final, biroul nu este doar un obiect, este locul în care se nasc idei, proiecte și companii.

Iar pentru antreprenorii care caută soluții eficiente, uneori cele mai bune birouri nu sunt cele complet noi, ci cele care au fost construite suficient de bine încât să merite o a doua poveste.

Pentru George Udriște, CEO Princemob, această transformare este doar începutul unei schimbări mai mari: „În ultimii ani, biroul s-a schimbat mai mult decât în ultimele două decenii la un loc. Nu mai este doar locul în care oamenii vin să lucreze, ci un spațiu care influențează productivitatea, colaborarea și cultura unei companii.”

În multe companii din România, birourile care astăzi susțin antreprenoriatul local au avut deja o primă viață în corporații din Germania.

Acesta este modelul pe care companii precum Princemob, coordonate de George Udriște, îl aduc pe piața românească: mobilier office premium provenit din Germania, din sedii ale unor companii care își modernizează spațiile de lucru, mobilier verificat, curățat, igienizat și repus în circuitul economic pentru antreprenorii din România.

Piața mobilierului office din România este estimată la aproximativ 300–400 de milioane de euro anual. Însă dinamica pieței este diferită.

Prin comparație, Germania, care e motorul pieței europene, are o piață de mobilier office estimată la aproximativ 3 miliarde de dolari anual, într-o industrie a mobilei care generează peste 20 miliarde de euro cifră de afaceri și peste 100.000 de locuri de muncă.

Piața europeană de mobilier office este estimată la aproximativ 15,36 miliarde de dolari în 2026, cu o rată de creștere anuală de aproape 6% până în 2031, potrivit analizelor de industrie.

La nivel global, piața mobilierului office depășește 80 de miliarde de dolari, fiind alimentată în principal de adoptarea muncii hibride și de investițiile tot mai mari în ergonomie și design de workspace.