Datele preliminare publicate marţi de Eurostat, Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, indică o creştere a inflaţiei anuale la 2,2% în noiembrie, comparativ cu 2,1% în luna precedentă. Rezultatul este conform cu previziunile analiştilor intervievaţi de Reuters.

Pe de altă parte, Eurostat indică faptul că inflaţia de bază, care exclude preţurile volatile ale energiei şi alimentelor, a rămas constantă la 2,4% în noiembrie. Acest indicator reprezintă unul dintre principalele repere analizate de BCE în luarea deciziilor de politică monetară.

Conform Eurostat, în noiembrie, preţurile la energie în zona euro au scăzut cu 0,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În schimb, preţurile la servicii au urcat cu 3,5%, iar cele pentru alimente, băuturi alcoolice şi ţigări au înregistrat un avans de 2,5%. Această estimare este preliminară, urmând ca o variantă revizuită, care să includă şi datele referitoare la inflaţia în întreaga Uniune Europeană, să fie publicată pe 17 decembrie.

Datele susţin opinia BCE că inflaţia anuală în zona euro rămâne sub control, oferind oficialilor timp pentru analiza evoluţiei preţurilor înainte de posibile decizii de politică monetară. În consecinţă, pieţele nu se aşteaptă la modificări ale dobânzilor la ultima şedinţă a BCE din acest an, programată pentru 18 decembrie, estimând în schimb o probabilitate de aproximativ 25% ca banca centrală să relaxeze politica monetară în 2026.

În octombrie, Banca Centrală Europeană a decis să păstreze nemodificate dobânzile, conform aşteptărilor pieţei, fără a oferi însă indicii clare despre paşii viitori în politica monetară. Consiliul guvernatorilor a subliniat că va continua să urmărească cu atenţie evoluţia inflaţiei pentru a se asigura că aceasta se menţine în jurul ţintei de 2% pe termen mediu.

În comunicatul BCE se arată că ratele dobânzilor pentru facilitatea de depozit, operaţiunile principale de refinanţare şi creditarea marginală rămân la 2,00%, 2,15% şi 2,40%. Noile previziuni privind inflaţia sunt similare cu cele din iunie: inflaţia anuală ar urma să fie de 2,1% în 2025, 1,7% în 2026 şi 1,9% în 2027. Inflaţia de bază, care exclude preţurile volatile ale energiei şi alimentelor, este estimată la 2,4% în 2025, 1,9% în 2026 şi 1,8% în 2027.

BCE a revizuit şi prognoza de creştere economică: zona euro ar urma să înregistreze un avans de 1,2% în 2025, comparativ cu 0,9% prognozat în iunie. Pentru 2026, creşterea estimată este de 1%, iar pentru 2027 rămâne la 1,3%.