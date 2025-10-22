În intervenția sa, Rareș Bogdan a subliniat că tema rezilienței economice, aflată pe agenda Consiliului European, nu poate fi discutată serios fără o atenție reală acordată fermierilor. El a explicat că aceștia reprezintă baza sistemului economic și social european, iar măsurile actuale propuse de Comisie riscă să îi transforme în victime ale propriilor politici.

„Pe agenda Consiliului de mâine se află și reziliența economică a Europei. Despre ce reziliență vorbim când coloana vertebrală a Uniunii, fermierii, sunt victimele unei Comisii ce pare că nu înțelege că noul buget furnizează muniție extremiștilor?”, a declarat europarlamentarul liberal.

Bogdan a comparat situația actuală cu un „război psihologic”, evocând celebra lucrare Arta Războiului a lui Sun Tzu.

„Europa este într-un război psihologic inspirat parcă din Arta Războiului. Sun Tsu spunea așa: Nu-i necesar să-ți distrugi fizic inamicul, e suficient să-i distrugi voința de a lupta. În traducere, absență la vot, fenomen de care profită extremiștii.”

Europarlamentarul a avertizat că măsurile care ar putea duce la scăderea sprijinului pentru agricultori vor avea consecințe directe asupra viitoarei componențe a Parlamentului European și a Comisiei.

„Dacă planurile privind agricultura îi vor trimite pe fermieri în șomaj, următorul Parlament și implicit Comisie vor arăta foarte diferit”, a adăugat Rareș Bogdan.

Reprezentantul României a subliniat, de asemenea, că grupul Partidului Popular European (EPP), din care face parte și PNL, a fost până acum principalul actor care a reușit să evite o criză agricolă majoră.

„Până acum, EPP Group a reușit să evite dezastrul. Fără noi, cel mai puternic grup politic din Parlament, fermierii europeni cultivau azi doar mușețel, mentă, busuioc și creșteau râme organice”, a spus Rareș Bogdan, folosind o formulare ironică pentru a ilustra impactul politicilor restrictive.

El a continuat cu un exemplu despre cum noile standarde de mediu pot afecta direct activitatea fermierilor.

„Dar râmele afânează solul ar spune unii, da, dar este inutil, dacă nu cultivi acel sol. Și nu-l vei cultiva, dacă pierzi subvenția deoarece n-ai respectat noile standarde aberante de mediu impuse.”

În același context, europarlamentarul a făcut trimitere la dependența tot mai mare a pieței europene de importuri.

„Unii vor spune că nu-i nimic, avem carne din Argentina, porumb din Brazilia, usturoi din China, roșii din Turcia și vin din Chile și Noua Zeelandă!”, a punctat el, evidențiind vulnerabilitatea economică generată de politicile actuale.

În partea finală a discursului, Rareș Bogdan a adresat un mesaj explicit președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cerând acesteia să recunoască rolul Parlamentului European și al grupurilor politice care i-au oferit sprijinul.

„Comisia Europeană în frunte cu Ursula von der Leyen trebuie să priceapă că nu sunt trimișii lui Dumnezeu pe pământ și că este obligată să lucreze cu noi, cu Parlamentul, căci cu noi are contract de muncă. Noi am investit-o și tot noi am salvat-o de trei ori”, a declarat europarlamentarul român.

El a atras atenția asupra riscului ca o abordare tehnocratică, deconectată de la realitățile din teren, să afecteze grav încrederea publicului european în instituțiile comunitare.

„Cunosc argumentul că agricultura aduce doar 2% din PIB. Dar cu logica asta, poate ne trezim că și democrația este scumpă și presa prea costisitoare”, a spus Rareș Bogdan.

Mesajul său s-a încheiat cu un apel la responsabilitate din partea Comisiei și la respect față de munca fermierilor europeni.