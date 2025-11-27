Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că în ziua precedentă a avut o discuție deschisă și productivă cu reprezentanți ai confederațiilor sindicale din România, reprezentative la nivel național. El a precizat că sunt oameni alături de care a petrecut sute de ore în negocieri și discuții și pe care îi cunoaște foarte bine, chiar dacă au fost uneori în dezacord.

Burnete a subliniat că există un punct asupra căruia nu au fost niciodată în dezacord și nu sunt nici astăzi, și anume că trebuie să facem tot posibilul pentru a avea o creștere economică sustenabilă, care să se traducă în venituri mai mari și un trai mai confortabil pentru toți lucrătorii din România.

El a menționat că România traversează o perioadă în care tensiunile sociale sunt ridicate, accentuate de faptul că economia încetinește și că actualul Guvern a fost forțat încă de la instalare să ia măsuri de reducere a deficitului bugetar. Totodată, consilierul prezidențial a afirmat că există zone ale țării și ale economiei care sunt aproape la paritate cu mediile europene, dar că acest lucru nu trebuie să ducă la ignorarea zonelor unde veniturile nu au crescut suficient și unde viața este încă grea.

Burnete a explicat că două afirmații pot fi adevărate în același timp: România a făcut progrese extraordinare de la aderarea la UE, iar veniturile și PIB-ul au avut cele mai mari rate de creștere din Europa, până în punctul în care nu mai poate fi considerată o țară săracă. În același timp, el a subliniat că această bunăstare nu a ajuns în mod egal în toată societatea, iar o parte a cetățenilor pot spune justificat că nu simt suficient acest progres în viața lor de zi cu zi.

Burnete a adăugat că atenția statului trebuie și poate fi îndreptată în ambele direcții: să stimuleze în continuare zonele care au luat avânt economic prin debirocratizare, finanțare, predictibilitate și strategii clare, și să aducă mai multă bunăstare în zonele rurale și în orașele mici sau să sprijine sectoarele economice mai puțin competitive să facă salturile necesare.