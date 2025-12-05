Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a explicat vineri motivul pentru care ÎCCJ a contestat la Curtea Constituţională legea privind pensionarea magistraţilor. Potrivit acestuia, proiectul de act normativ creează discriminări faţă de magistraţi comparativ cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, afectează grav independenţa justiţiei şi elimină practic pensia de serviciu pentru această categorie.

De asemenea, legea ar încălca standardele internaţionale consacrate prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi caracterul obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale. Victor Alistar a subliniat că legea foloseşte termeni ambigui, conţine lacune normative şi este incompatibilă cu standardele de calitate şi previzibilitate impuse de un stat de drept.

”Proiectul de act normativ discriminează magistraţii faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independenţa justiţiei, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi, încalcă standardele internaţionale statuate prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Curţii Europene a Drepturilor Omului, încalcă, de asemenea, caracterul obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale. Utilizează, de asemenea, termeni ambiguu şi neclari şi prezintă lacune normative care fac legea incompatibilă cu standarde de calitate şi previzibilitate într-un stat de drept astfel cum sunt ele stabilite prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale”, a transmis Victor Alistar.

Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ a transmis că caracterul de urgenţă al proiectului de lege privind pensionarea magistraţilor nu a fost demonstrat și pare construit pe premise contrafactuale. În primul rând, invocarea condiţionalităţilor jalonului 215 din PNRR a fost scoasă din context și nu corespunde realităţii, conform documentelor primite de la Comisia Europeană, care vizau iniţial propunerea legată de supraimpozitare, nu modalitatea de pensionare deja considerată ca îndeplinită.

În al doilea rând, Executivul nu a justificat prin date concrete invocarea condiţiilor economice care ar necesita intervenţia imediată, lipsind orice evaluare a impactului economic pe anii următori care să susţină urgenţa legii. Victor Alistar a mai precizat că proiectul de lege folosește termeni juridici inexistenţi în cadrul normativ.

”Caracterul de urgenţă a proiectului nu a fost demonstrat sau a fost construit pe o realitate contrafactuală pentru următoarele motive. Pe de o parte, invocarea condiţionalităţilor jalonului 215 din PNRR a fost scoasă din context şi este neconformă cu realitatea, potrivit documentelor comunicate de Comisia Europeană. Obiectul acestor comunicări ale Comisiei, nefiind stabilirea modalităţii de pensionare, care fusese anterior apreciat ca îndeplinit, ci propunerea iniţială referitoare la supraimpozitare. Al doilea element, invocarea condiţiilor economice care necesită intervenţia nu a fost justificată de Executiv, lipsind orice fel de date care să arate impactul economic pentru anii imediat următori şi care astfel ar fi justificat urgenţa invocată”, a precizat purtătorul de cuvânt al ÎCCJ. ”În concret, legea utilizează termeni juridici inexistenţi în fondul normativ şi nedefiniţi în conţinutul prezentei propuneri normative, creând neclaritate şi imprevizibilitate. Legea afectează principiul securităţii raporturilor juridice, creând în mod cumulativ modificări abrupte ale statutului magistratului fără o tranziţie reală. Astfel contrar discursului public, prin cumularea normelor referitoare la eşalonarea vârstei de pensionare, eşalonarea vechimii în muncă şi eşalonarea eliminării perioadelor asimilate pentru vechimea în specialitate, 45% dintre magistraţii în funcţie au o creştere bruscă la 65 de ani, iar 21 au o creştere bruscă la 60-64 de ani. Deci discutăm de o estimare de 66% dintre magistraţii în funcţie”, a mai explicat Victor Alistar.

Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al ÎCCJ, a explicat că legea privind pensionarea magistraţilor creează o discriminare clară faţă de alte categorii de pensii de serviciu, dezavantajând magistraţii, care sunt singurii cu statut constituţional garantat. El a precizat că standardul minim de calcul pentru celelalte categorii este de 65% din indemnizaţiile brute, în timp ce pentru magistraţi acesta este mult mai redus. Totodată, plafonarea pensiilor magistraţilor este fixată la 70% din net, mult sub limitele aplicate altor beneficiari ai pensiilor de serviciu, care pornesc de la 80% din valoarea netă.

”Legea creează discriminare evidentă între categoriile de pensii de serviciu, fiind net defavorabilă magistraţilor, deşi magistraţii sunt singurii care au statut constituţional garantat. Care sunt elementele reliefate? La toate categoriile standardul minim de calcul este de 65% din indemnizaţiile brute, la magistraţi este mult inferior. Comparativ cu celelalte categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu, numai în cazul magistraţilor plafonarea este drastică, respectiv limitată la 70% din net, la alte categorii existând limitări raportate la valoarea netă mult superioare, de la 80% în sus”, a mai afirmat Victor Alistar.

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au hotărât vineri, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu legea privind pensionarea magistraţilor.