Dan Suciu a făcut referire la evaluările agențiilor internaționale, punctând impactul direct asupra accesului la finanțare:

“Am văzut raportul pe care l-a făcut agenția Fitch. Împrumuturile de care depinde sustenabilitatea economiei și bugetul economiei se fac în funcție de ce spun agențiile de evaluare. Agenția a spus un lucru foarte clar: sunteți pe calea cea bună cu ceea ce faceți. Dacă vreți ca ratingul să se îmbunătățească sau măcar perspectiva de rating continuați. Dacă nu vreți ca lucrurile astea să se întâmple, intrați într-o criză politică. O criză politică ar arunca România în aer”.

Oficialul BNR a avertizat că instabilitatea politică reprezintă principalul risc pentru economie în acest an.

Purtătorul de cuvânt al BNR a atras atenția asupra necesarului anual de finanțare:

“Depindem foarte mult de cum reușim să ne împrumutăm pe piețele externe. 50 de miliarde de lei nu sunt ușor de obținut de pe piețe în general. Asta pentru împrumuturile curente, nu mai spun pentru dobânzile pe care le avem și nivelul ridicat al dobânzilor. Ne apropiem de 3% din PIB, deci deficitul acela pe care ni-l permitem să îl avem înseamnă doar dobânzi”.

Potrivit acestuia, nivelul actual al dobânzilor limitează spațiul fiscal și capacitatea statului de a susține noi cheltuieli.

Dan Suciu a subliniat că menținerea stabilității politice este esențială:

“Calea este bine definită, ea funcționează, a funcțonat cu certurile de rigoare, cu negocieri. Important e să se ajungă într-un final la consens iar acest consens să fie susținut de societate”.

Referitor la eventuale majorări de venituri, oficialul BNR a indicat dependența de dinamica economică:

“E clar că există o dorință de majorare dacă se poate. Nu este încă momentul și e prea devreme pentru a face aprecieri. Nici pentru 2026 nu e momentul să facem aprecieri legate de evoluțiile acestea, dar pentru 2027?! Depindem de un lucru foarte important, de cât va fi nivelul creșterii economice. Creșterea economică ridică toate corăbiile, toate bărcile”.

În contextul discuțiilor despre noi măsuri sociale, Dan Suciu a invocat constrângerile bugetare:

“Ne împrumutăm 50 de miliarde de lei anual, avem dobânzi până la 2,7% din PIB, plata dobânzilor anuale. Acestea sunt sume uriașe. De aici vin constrângerile pe care le avem.

Înțeleg că este un pachet bine țintit, că ăsta este scopul lui, nu este un pachet general. Poate avea șanse evident. Contează să nu dăm peste cap ce am obținut cu eforturi fantastice și suferințe foarte mari din partea întregii populații”.

Potrivit unor surse politice citate de Antena 3 CNN, liderii Coaliției ar fi ajuns la un acord asupra a două ordonanțe de urgență, una privind măsurile de relansare economică și alta referitoare la reformele din administrația centrală și locală.

Marți este programată ședința Consiliului Economic și Social pentru avizare, urmată de o ședință extraordinară de Guvern.