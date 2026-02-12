PSD susține că măsura reducerii uniforme a salariilor în sistemul bugetar ignoră diferențele majore dintre domenii și riscă să afecteze funcționarea unor instituții-cheie. Social-democrații solicită în mod explicit renunțarea la formula „fără excepții”, pe care o consideră o soluție simplistă, cu efecte negative în lanț.

„PSD solicită partenerilor de guvernare să abandoneze politica simplistă de austeritate şi să susţină introducerea unor reforme structurale reale care să ţină cont de realităţile sociale şi economice din România. Tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă! Iar PSD nu va susţine o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar”, transmite formaţiunea, într-un comunicat oficial.

Reprezentanții PSD arată că reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă aceasta trebuie realizată diferențiat, în funcție de specificul fiecărui sector. Aplicarea unei reguli unice pentru toate instituțiile ar putea avea consecințe directe asupra serviciilor publice.

„Introducerea fără discernământ a ideologiei „fără excepţii” la nivelul întregului sistem de Sănătate poate afecta masiv funcţionarea spitalelor publice din România, cu efecte deosebit de grave asupra vieţii şi sănătăţii cetăţenilor. De asemenea, tăierile otova ale cheltuielilor de personal pot determina pierderea fondurilor europene alocate strict pentru asistenţa tehnică acordată pentru proiectele de investiţii cu finanţare europeană. Nu în ultimul rând, impunerea unor astfel de reduceri în cazul instituţiilor sau ministerelor care deja au parcurs proceduri ample de reorganizare în lunile precedente le va pune pe acestea în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile de bază în domeniile pe care le gestionează! ”, arată social-democraţii.

În argumentația sa, PSD susține că a avertizat anterior asupra consecințelor măsurilor fiscale adoptate recent, în special majorarea TVA și a accizelor, pe care le consideră responsabile pentru accelerarea inflației și reducerea consumului.

„Reamintim că PSD a avertizat că o majorare a TVA şi a accizelor va determina creşterea inflaţiei şi scăderea consumului, cu efecte negative asupra creşterii economice şi asupra încasărilor la bugetul de stat. Cele mai recente date oficiale ale INS şi Eurostat confirmă acum că acele măsuri au amplificat inflaţia din România la cel mai mare nivel din Uniunea Europeană, iar în prezent ţara noastră este singurul stat UE în care salariaţii pierd masiv din puterea de cumpărare. În consecinţă, în România s-a înregistrat cea mai mare prăbuşire a consumului din ultimii 15 ani, ceea ce a adus economia românească în pragul recesiunii”, menţionează formaţiunea.

Ca alternativă la tăierile „fără excepții”, PSD propune introducerea impozitării progresive, cu reducerea cotelor pentru persoanele cu venituri mici. Social-democrații susțin că o astfel de reformă ar permite echilibrarea poverii fiscale fără a afecta suplimentar categoriile vulnerabile.

„O astfel de reformă structurală, susţinută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare dintre diversele categorii sociale şi ar aduce venituri suplimentare la buget, fără a amplifica inflaţia şi fără a afecta creşterea economiei naţionale”, transmite PSD.

În interiorul Executivului apar deja poziții critice față de reducerea cu 10% a fondului de salarii. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri că instituția pe care o conduce nu mai poate suporta o nouă diminuare, după reorganizarea recentă.

După participarea la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, acesta a precizat:

„Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care nu a cerut bani la rectificarea bugetară pe fondul de salarii și a avut o economie de aproape 14% la fondul de salarii. Ministerul Agriculturii nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% pe fondul de salarii”, a afirmat Barbu.

Ministrul a explicat că a transmis către Ministerul Dezvoltării proiectul de ordonanță prin care solicită exceptarea instituției de la aplicarea măsurii:

„Această ordonanță a fost retrimisă Ministerului Dezvoltării nesemnată, cu includerea Ministerului Agriculturii ca excepție. (…) Acum două zile. Am eliminat aproape 480 de posturi care erau vacante. Întrerupem, de săptămâna aceasta, aproape 380 de posturi, vorbim de persoane detașate și persoane care au îndeplinit stagiul de cotizare și vârsta de pensionare. Am redus aproape 480 de funcții de conducere. Noi ne-am făcut reorganizarea la Ministerul Agriculturii. Dacă venim iarăși cu altă tăiere peste ce am făcut, eu vă spun că Ministerul Agriculturii nu poate funcționa, iar Ministerul Agriculturii este un factor decizional, așa cum s-a întâmplat și în anul 2025, prin atragerea fondurilor europene, când am adus 5 miliarde de euro în România”, a susținut Barbu.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și-a exprimat opoziția față de reducerea cu 10% a salariilor din domeniu, avertizând că sistemul medical ar fi grav afectat.

Potrivit informațiilor difuzate de Digi24, reforma administrației locale și centrale se află în circuit de avizare, iar un compromis este posibil în perioada următoare. Instituțiile care au aplicat deja reduceri de cheltuieli ar urma să fie exceptate de la viitoarea ordonanță de urgență, care ar putea fi adoptată cel mai probabil săptămâna viitoare.