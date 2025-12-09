Această decizie survine la șase luni de la formarea coaliției și are ca scop evaluarea modului în care sunt implementate propunerile PSD în cadrul agendei publice și al deciziilor guvernamentale, potrivit explicațiilor oferite de Sorin Grindeanu.

În cadrul ședinței, s-a discutat despre rezultatele obținute de partid la diferite competiții electorale, menționându-se că PSD a câștigat majoritatea competițiilor, cu excepția Bucureștiului și a unei comune din județul Sibiu. Concluziile prezentate de Grindeanu au vizat atât greșelile făcute la Capitală, cât și aspectele ce pot fi îmbunătățite în diferite zone ale țării.

„Am discutat despre concluzii la cald, despre lucruri care pot fi îmbunătățite în București, în celelalte locuri am câștigat aproape toate competițiile mai puțin la București și o comună din Sibiu. Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării, sunt 6 luni de când există această coaliție. Așa cum am luat decizia acum 6 luni ca urmare a unei perioade de analiză internă, cam o lună de zile, finalizată cu acel vot dat de toți primarii PSD, azi am decis să intrăm în această perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare”, a spus Grindeanu.

Perioada de analiză va cuprinde toate aspectele legate de agenda publică, deciziile guvernamentale și bugetare, precum și modul în care sunt luate în considerare propunerile PSD. Vor fi evaluate puncte precum salariul minim, administrația și bugetul, iar la finalul acestei perioade se va organiza un vot intern pentru a decide acțiunile viitoare, similar cu procedura desfășurată acum șase luni.

În cadrul discuțiilor interne, s-a pus accent pe diferența dintre abordarea tehnică a PSD și discursurile cu tentă politică ale unor membri, care au avut mesaje mai orientate spre promovarea personală. Liderul partidului a subliniat că mesajul tehnic prezentat de PSD a fost mai slab în comparație cu abordările politice, dar scopul rămâne evaluarea și consolidarea activității partidului în guvernare.