Departamentul de evaluări al Cushman & Wakefield Echinox a avut în 2025 o activitate intensă, analizând proprietăți cu o suprafață totală de aproximativ 7,8 milioane de metri pătrați și o valoare cumulată ce depășește 7,7 miliarde de euro. Activitatea companiei a fost susținută de cererea constantă pentru evaluări periodice și de interesul ridicat pentru activele imobiliare de calitate.

Comparativ cu anul precedent, volumul de activitate a crescut moderat, pe fondul unui context economic în care piața imobiliară a trecut printr-o serie de reașezări structurale.

Din punctul de vedere al numărului de proiecte realizate, cele mai multe evaluări au fost solicitate pentru garantarea împrumuturilor bancare, care au reprezentat aproximativ 50% din total. Evaluările realizate pentru raportări financiare au avut o pondere de 25%, în timp ce aproximativ 15% au fost destinate stabilirii valorii impozabile a proprietăților, restul lucrărilor fiind realizate pentru alte scopuri.

Deși cele mai multe evaluări au fost realizate pentru garantarea creditelor bancare, structura veniturilor a fost diferită. Aproximativ jumătate din cifra de afaceri a departamentului a fost generată de evaluările pentru raportări financiare, în timp ce proiectele destinate garantării împrumuturilor au reprezentat aproximativ un sfert din venituri.

Această diferență este explicată de faptul că evaluările realizate pentru raportări financiare vizează frecvent portofolii extinse de proprietăți, ceea ce duce la volume mai mari de muncă și la servicii cu o valoare mai ridicată.

În 2025, evoluția valorilor proprietăților imobiliare din România nu a fost una uniformă. În ansamblu, piața a înregistrat creșteri moderate, estimate între 5% și 10%, însă diferențele dintre activele de top și cele secundare s-au accentuat.

Clădirile prime – bine poziționate, eficiente energetic și conforme cu standardele ESG – și-au menținut valoarea sau chiar au înregistrat ușoare creșteri, fiind preferate de investitori și chiriași. În schimb, clădirile mai vechi, care nu beneficiază de certificări verzi sau necesită investiții importante pentru modernizare, au fost supuse unor corecții negative de preț.

Analiza arată că sectorul industrial și logistic a rămas unul dintre cele mai reziliente segmente ale pieței imobiliare în 2025. Evoluția acestuia a fost susținută de consumul intern, reorganizarea lanțurilor de aprovizionare și dezvoltarea infrastructurii.

În același timp, retailul de proximitate a demonstrat o capacitate bună de adaptare la schimbările din piață și o stabilitate relativă a valorilor.

La polul opus, sectorul birourilor continuă să fie cel mai expus riscurilor, în special în cazul clădirilor secundare. Costul ridicat al finanțării, incertitudinile legate de munca hibrid și blocajele urbanistice din București au influențat evoluția acestui segment.

Specialiștii Cushman & Wakefield Echinox estimează că în 2026 valorile proprietăților imobiliare s-ar putea stabiliza, cu posibilitatea unor creșteri moderate în a doua parte a anului. Evoluția ar putea fi susținută de o eventuală relaxare a politicilor monetare și de comprimarea randamentelor investiționale.

Bogdan Sergentu, Head of Valuation Cushman & Wakefield Echinox, subliniază schimbările structurale din piață: