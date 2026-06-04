Proiectul turistic al lui Jared Kushner declanșează proteste în Albania. Ce îi nemulțumește

Protestele din Albania împotriva unui proiect susținut de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se intensifică după ce opoziția a respins oferta prim-ministrului de a discuta despre acest caz. Mii de persoane au ieșit pe străzile din Tirana pentru a treia zi consecutiv după începerea lucrărilor de construcție.

Proteste sunt planificate și în sudul țării, unde se derulează lucrările pentru complexul de 1,6 miliarde de dolari (1,19 miliarde de lire sterline), într-o zonă considerată extrem de sensibilă din punct de vedere ecologic.

„De la început până la sfârșit a existat o lipsă totală de transparență”, a declarat Aleksandr Trajce, director executiv la Protecția și Conservarea Mediului Natural din Albania (PPNEA).

Trajce a precizat că nu au fost prezentate consultări publice sau documentații privind permisele. „Dacă vor îndepărta buldozerele, vor îndepărta gardul și vor restaura habitatele la cum erau înainte, abia atunci vom putea să discutăm”, a spus el.

Prim-ministrul Edi Rama a apărat proiectul, considerându-l un pas important pentru transformarea Albaniei dintr-un stat stalinist într-o destinație de vacanță de lux. Marți, Rama a propus întâlniri cu protestatarii pentru a depăși blocajul, dar a menționat că „nu există absolut nicio șansă ca investiția să se oprească atâta timp cât sunt aici”.

PPNEA a atras atenția, de asemenea, asupra riscurilor pentru regiuni cu biodiversitate și patrimoniu cultural unice. Stațiunea urmează să ocupe zone care includ aflorimentul nelocuit al insulei Sazan, precum și habitatele de coastă și zonele umede din parcul național marin.

Apele din zonă reprezintă unul dintre ultimele refugii pentru foca-călugăr mediteraneană și adăpostesc peste 200 de specii de păsări, inclusiv flamingo și pelicani dalmați, conform BirdLife International.

Porțiuni de coastă protejată, la nord de satul Zvërnec, între laguna Narta și mare, sunt de asemenea incluse în proiect. Trajce a subliniat că situația este fără precedent în regiunile protejate ale Albaniei, menționând o „prăbușire completă a statului de drept” și lipsa autorizațiilor corespunzătoare.

Indignarea publică a crescut când muncitorii au instalat un gard din beton cu sârmă ghimpată și o firmă privată de securitate, iar utilajele grele au început să decimeze dunele și pădurile de pini mediteraneeni pentru drumurile de acces.

„Oamenii nu au mai putut ajunge la terenurile lor. Acum a depășit limita de a fi o problemă de mediu. Este o chestiune a cetățenilor”, a explicat Trajce.

Mai mult, săptămâna aceasta, organismul anticorupție SPAK a anunțat o anchetă privind modificările legislative din 2024 referitoare la ariile protejate.

Reprezentanții proiectului susțin că dezvoltarea se va face responsabil. „Ne concentrăm în continuare pe gestionarea responsabilă, îmbunătățirea mediului, crearea de locuri de muncă și crearea de valoare pe termen lung pentru comunitățile locale. Respectăm procesele publice și instituționale în curs”, a declarat Asher Abehsera, președintele Sazan Real Estate Development LLC, partener în proiect cu firma lui Kushner.

Rama, care a câștigat un al patrulea mandat anul trecut, neagă că proiectul va pune în pericol coasta virgină a țării. Pe 1 iunie, el a afirmat în parlament că negocierile continuă și că o propunere finală va fi aprobată. Într-o declarație de miercuri, prim-ministrul a spus că este „foarte important să rămânem primitori, să rămânem corecți și să nu fim în niciun caz stigmați de a fi o țară în care investitorii sunt întâmpinați cu ostilitate”.

Într-un interviu anterior, Rama a explicat că interesul lui Kushner pentru Albania datează de ani de zile și „nu avea legătură cu Trump, ci cu Jared, ca investitor american cu un proiect grozav”.

Albania, închisă aproape 50 de ani sub regimul comunist, devine tot mai atractivă pentru vizitatori datorită frumuseții naturale și accesibilității. Pentru susținători, investițiile de lux sunt văzute ca esențiale pentru evitarea turismului excesiv. Oponenții însă acuză guvernul de gestionare defectuoasă a situației.