Senatorul Ciprian Rus, care conduce Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din Senat, a iniţiat proiectul legislativ după ce, potrivit argumentelor USR, mai multe instituţii folosesc în prezent sisteme diferite de autentificare, ceea ce complică accesul la serviciile digitale oferite de stat. Ideea principală este ca fiecare cetăţean să poată utiliza o singură identitate electronică pentru toate platformele administraţiei centrale şi locale, fără să fie necesară crearea de conturi separate.

În comunicatul formaţiunii se subliniază faptul că actuala structură a platformelor publice online este caracterizată de soluţii tehnice neuniforme şi lipsa unui cadru comun de funcţionare. Aceste diferenţe determină atât dificultăţi pentru cei care trebuie să interacţioneze cu serviciile publice, cât şi costuri suplimentare pentru stat, care menţine şi actualizează sisteme multiple în paralel.

În prezent, utilizatorii sunt obligaţi să navigheze între diverse metode de autentificare – de la conturi create pe site-uri individuale până la soluţii proprii ale unor instituţii – ceea ce, susţin iniţiatorii, reduce eficienţa proceselor şi generează neclarităţi. Din acest motiv, USR promovează crearea unui instrument centralizat, astfel încât accesul să se facă pe baza unui sistem recunoscut şi interoperabil la nivel european.

Ciprian Rus afirmă, în argumentarea depunerii proiectului, că o astfel de schimbare este esenţială pentru modernizarea administraţiei publice.

„Un stat modern nu obligă cetăţeanul să îşi creeze cont diferit pentru fiecare instituţie. ROeID trebuie să devină punctul unic de acces pentru serviciile publice digitale: simplu, sigur şi interoperabil la nivel european”, spune senatorul Ciprian Rus”.

Reprezentanţii USR explică faptul că lipsa unor standarde comune duce la fragmentarea administrativă, iar menţinerea unor sisteme paralele creşte complexitatea tehnică şi financiară pentru stat. În acelaşi timp, utilizatorii se confruntă cu proceduri repetitive, platforme dificil de utilizat şi variaţii tehnice care fac accesul inconsistent.

Potrivit iniţiatorilor, trecerea la un cont unic online ar permite eliminarea mecanismelor suprapuse de autentificare, reducând astfel numărul proiectelor IT care trebuie administrate separat. Printr-o singură platformă, instituţiile ar putea integra mai uşor serviciile pe care le oferă publicului, ceea ce ar diminua cheltuielile cu întreţinerea infrastructurii şi ar evita dezvoltarea unor sisteme redundante.

Un alt obiectiv urmărit este creşterea nivelului de siguranţă a datelor personale. Un mecanism unic, spun autorii iniţiativei, ar fi mai simplu de securizat şi de actualizat în funcţie de cerinţele europene privind identitatea electronică. Interoperabilitatea între platformele statului ar reduce vulnerabilităţile care apar atunci când instituţiile operează independent cu tehnologii necorelate.

USR precizează că, în lipsa unei armonizări, accesul la serviciile digitale publice rămâne dificil pentru cetăţeni şi mediul economic, iar procedurile de rutină ajung să consume mai mult timp decât ar fi necesar într-o structură unificată. Accesarea unor documente, depunerea formularelor sau verificarea anumitor informaţii devin procese separate, deşi ar putea fi integrate într-o singură interfaţă digitală.

Iniţiatorii transmit că proiectul nu exclude cetăţenii care nu folosesc internetul, explicând că serviciile clasice vor continua să funcţioneze în acelaşi mod. În viziunea USR, platforma unică ar avea rolul de a uşura traseul pentru cei care preferă soluţiile digitale, fără să elimine posibilitatea de a interacţiona cu instituţiile la ghişeu.

În acest sens, partidul adaugă că multe proceduri se vor putea realiza mai rapid prin intermediul contului unic, ceea ce poate scurta timpul de aşteptare şi volumul de documente gestionat de instituţii. De asemenea, pentru utilizatori ar dispărea nevoia de a memora parole diferite ori de a reintroduce aceleaşi date personale în platforme separate.

USR afirmă că un asemenea mecanism ar putea contribui şi la o relaţie mai eficientă între cetăţeni şi administraţie, deoarece datele necesare pentru autentificare ar fi gestionate centralizat, iar instituţiile ar putea comunica mai uşor între ele. În acelaşi timp, procesul de digitalizare ar deveni mai coerent, având la bază un sistem comun adoptat la nivel naţional.

În prezentarea oficială a proiectului, formaţiunea precizează că acesta ar trebui să asigure o experienţă unitară pentru utilizatori, indiferent de instituţia cu care interacţionează.